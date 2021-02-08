بورصة الدواجن اليوم الإثنين 8-2-2021 في مصر

استقرت أسعار بورصة الداوجن في السوق المحلية خلال الأسبوع الماضي، ليثبت سعر الدواجن بكل أنواعها ما بين الدواجن البيضاء والبلدي والبانيه وغيرها من المشتقات مثل البط والديوك الرومي.

وتستعرض «الوطن» استمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة، بورصة الدواجن وأسعار مشتقاتها المختلفة في السطور التالية..

بورصة الداوجن في الغرفة التجارية

ووفقًا لتصريحات خاصة لـ«الوطن» قال الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، فإن سعر الكيلو جرام من الدواجن البيضاء يتراوح ما بين 21 – 22 جنيها، ليصل للمستهلك بنحو 24 جنيها، وقد يرتفع أو ينخفض السعر حسب المنطقة وتكلفة النقل.

أما سعر كرتونة البيض فوصل سعرها في المزرعة نحو 34.5 جنيه، لتباع للمستهلك بـ36 جنيها، ويتراوح سعر الكيلو جرام من الدواجن الحمراء، بين 24 و25 جنيها من المزرعة، لتصل للمستهلك النهائي بـ27 جنيها.

أما سعر الدواجن البلدي، فأوضح رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، أن سعرها من المزرعة يصل إلى 28 جنيها، و32 جنيها عند البيع للمستهلك النهائي، واستقرت أسعار الرومى اليوم عند 45 جنيها للكيلو في السوق المحلية.

أسعار بورصة الدواجن في السوق المحلي

أما أسعار الدواجن في السوق المحلي فكانت مرتفعة مقارنة بالأسعار الصادرة عن الغرفة التجارية، فجاءت السعر كالآتي..

سعر الكيلو جرام من الدواجن البيضاء ما بين 28 إلى 30 جنيها.

البانيه سجل سعر الكيلو جرام من 70 جنيها.

ووصل سعر الدبابيس الكيلو جرام من 38 جنيهًا.

سعر الكيلو جرام من الوراك 36 جنيهًا.

سعر الكيلو جرام من الدواجن البلدي نحو 38 جنيهًا.

تراوح سعر الكيلو جرام من الديوم الرومي ما بين 48 إلى 55 جنيهًا حسب عمر ووزن الديك.

إنتاج مصر من الدواجن

ارتفع حجم الإنتاج المحلي من الدواجن بنحو 1.4 مليار دجاجة عن العام الماضي، وبهذا يكون إنتاج مصر من الطيور وصل إلى 14 مليار دجاجة سنويًا، بحسب بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء.