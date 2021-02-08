حركة المرور في شوارع 5 محافظات: سيولة بالقاهرة وتحذير من الشبورة

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة التلفزيون المصري، وتقدمه الإعلامية منة الشرقاوي، حركة المرور في 5 محافظات على مستوى الجمهورية، هي القاهرة والقليوبية ودمياط والإسكندرية وأسيوط، بالاستعانة بـ«GOOGLE MAPS».

القاهرة

أظهرت الخريطة وجود سيولة مرورية على أغلب شوارع العاصمة، حيث تشهد منطقة عبدالمنعم رياض مرورا بكوبري المتجه لمناطق الإسعاف ورمسيس، سيولة مرورية، إضافة لمناطق العباسية وغمرة وحدائق القبة، والإدارة العامة للمرور تهيب بقائدي المركبات باتباع تعليمات رجال المرور بسبب الشبورة المائية الصباحية.

القليوبية

وأوضحت الخريطة وجود سيولة المرورية في طرق بنها الرابطة مع محافظات وجه بحري مثل الدقهلية والشرقية والغربية.

دمياط

وتشهد شوارع المحافظة كما أظهرتها الخريطة، خاصة طريق (دمياط - كفرالبطيخ)، الذي يشهد حاليا سيولة مرورية، مرورا برأس البر وطريق الهاويس، كما يشهد الكورنيش سيولة مرورية، ويبدأ من عزبة الخياطة مرورا بمبنى المحافظة ومحكمة دمياط القديمة.

الإسكندرية

تشهد المنطقة المحيطة بكوبري ستانلي سيولة مرورية، كما يشهد الكورنيش بشكل عام سيولة مرورية، مرورا بمكتبة الإسكندرية، وصولا لقلعة قايتباي.

أسيوط

أظهرت الخريطة وجود سيولة نسبية في شوارع أسيوط الرئيسية، إضافة لكورنيش الثورة وكورنيش أسيوط الشرقي، اللذين يشهدان سيولة مرورية أيضا.