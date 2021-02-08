رئيس التحرير

محمود مسلم

حركة المرور في شوارع 5 محافظات: سيولة بالقاهرة وتحذير من الشبورة

منها القليوبية والإسكندرية ودمياط

كتب:

محمد عزالدين
07:48 ص | الإثنين 08 فبراير 2021
الطرق

الطرق

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة التلفزيون المصري، وتقدمه الإعلامية منة الشرقاوي، حركة المرور في 5 محافظات على مستوى الجمهورية، هي القاهرة والقليوبية ودمياط والإسكندرية وأسيوط، بالاستعانة بـ«GOOGLE MAPS».

القاهرة

أظهرت الخريطة وجود سيولة مرورية على أغلب شوارع العاصمة، حيث تشهد منطقة عبدالمنعم رياض مرورا بكوبري المتجه لمناطق الإسعاف ورمسيس، سيولة مرورية، إضافة لمناطق العباسية وغمرة وحدائق القبة، والإدارة العامة للمرور تهيب بقائدي المركبات باتباع تعليمات رجال المرور بسبب الشبورة المائية الصباحية.

القليوبية

وأوضحت الخريطة وجود سيولة المرورية في طرق بنها الرابطة مع محافظات وجه بحري مثل الدقهلية والشرقية والغربية.

دمياط

وتشهد شوارع المحافظة كما أظهرتها الخريطة، خاصة طريق (دمياط - كفرالبطيخ)، الذي يشهد حاليا سيولة مرورية، مرورا برأس البر وطريق الهاويس، كما يشهد الكورنيش سيولة مرورية، ويبدأ من عزبة الخياطة مرورا بمبنى المحافظة ومحكمة دمياط القديمة.

الإسكندرية

تشهد المنطقة المحيطة بكوبري ستانلي سيولة مرورية، كما يشهد الكورنيش بشكل عام سيولة مرورية، مرورا بمكتبة الإسكندرية، وصولا لقلعة قايتباي.

أسيوط

أظهرت الخريطة وجود سيولة نسبية في شوارع أسيوط الرئيسية، إضافة لكورنيش الثورة وكورنيش أسيوط الشرقي، اللذين يشهدان سيولة مرورية أيضا.

اقرأ المزيد:

غرامات وحبس يصل لـ6 أشهر.. أبرز عقوبات قانون المرور للمخالفين

مخالفة الأضواء والأفراح.. أبرز التعديلات الجديدة على قانون المرور

شبورة خفيفة في الإسماعيلية و«المرور» تحذر قائدي السيارات من السرعة 

قانون المرور الجديد يفرض رسوما سنوية على 5 فئات لـ«الملاكي»

«تعمل إيه لو خلص بنزين عربيتك على الطريق».. المرور في خدمتك

منها «جهاز محدد للسرعة».. 8 شروط لاستخراج رخصة سيارة بقانون المرور الجديد

عاجل.. «المرور» تعيد فتح طريق الزعفرانة اتجاه العين السخنة

النص الكامل لرسوم قانون المرور الجديد والملصق الإلكتروني: تصل لـ2500 جنيه