القابضة للمياه: تجديد منح 13 محطة شهادة التنمية الفنية المستدامة

أكد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أهمية اتباع الإجراءات القياسية في تشغيل وصيانة الشبكات والمحطات؛ لضمان استدامة وتطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

تجديد الشهادة كل عامين

وأشار إلى حصول أكثر من 200 موقع من محطات وشبكات وروافع مياه الشرب والصرف الصحي، على شهادة الإدارة الفنية للتنمية المستدامة (TSM)، ويتم تجديد تلك الشهادة الدولية كل عامين حفاظا على الأصول وزيادة كفاءة الإنتاج.

طبقا لمعايير التشغيل

وأضاف أن تلك الشهادة تمنح طبقا للمعايير الخاصة بالتشغيل الأمثل، والمراقبة وضبط الجودة وتوافر المعايير الخاصة بالصيانة الدورية، وإجراءات السلامة والصحة المهنية، ومعايير الموارد البشرية المتمثلة فى مدى تقييم أداء العاملين والاستفادة من تطبيق برنامج الإدارة الفنية المستدامة.

وذكر أنه منذ بداية العام الحالى، حصلت أربع محطات على شهادة TSM، فضلًا عن تجديد الشهادة لتسع محطات منذ بداية عام2021، فى إطار توجيهات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.

وأوضح المهندس عمرو عادل، مدير عام إدارة التفتيش وتطوير نظم التشغيل والصيانة، أنه تم تجديد شهادة الـ«TSM» خلال العام لمحطات مياه «جزيرة الذهب، روض الفرج، الروضة بالقاهرة، العياط بالجيزة، تلا بالمنوفية، معالجة الصرف الصحي بجرجا بسوهاج، شبكة ومحطة رفع الصرف الصحي جرين بلازا، إيتاي البارود بالبحيرة، وشبكة صرف صحي استوديو نحاس بالجيزة»، وحصول محطات مياه «أولاد سالم بسوهاج، سندسيس بالغربية، الشهداء بالمنوفية، والشروق بالخانكة القليوبية» على الشهادة لأول مرة.

ونوه أنه من المتوقع إدخال محطات المياه بنظام الترشيح الفائق الجودة UF هذا العام، ضمن المواقع التي تخضع للتفتيش الفني لمنحها شهادة TSM.

خدمه سكان القري والمراكز

وأوضح المهندس منصور بدوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، أن محطة مياه العياط المرشحة تعمل بطاقة إنتاجيه 100 ألف م3/ يوم، وتخدم ما يقرب من نصف مليون مواطن من سكان مركز وقري العياط،

وأشار اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، إلى أن محطة جرين بلازا هي محطة رفع تعمل بطاقة 950 ألف متر مكعب، وتخدم حوالي 250 ألف نسمة بمنطقة عزبة حجازي.

وأضاف المهندس محمد بدري رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، أن محطة مياه اولاد سالم المرشحة الحاصلة على الشهادة تخدم حوالي 300 ألف نسمة، وأفاد المهندس عادل عطية بأن محطة صرف صحي سندسيس تخدم 8 قرى بالعزب التابعة بطاقة تصميمة 180 ألف متر مكعب يوم.

وأعلن المهندس محمد سعيد نشأت رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة، حصول محطة معالجة صرف صحي «الهوانم - ايتاى البارود» بطاقة تصميمية للمحطة 15 ألف م3/يوم.