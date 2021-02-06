بالمواعيد والأماكن.. قطع مياه الشرب عن مناطق بالإسكندرية غدا

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، مساء اليوم السبت، عن ضعف وانقطاع المياه في عدة مناطق غرب المدينة، تشمل منطقة «نادي الصيد» وحتى «العجمي»، وذلك نظراً للقيام بأعمال الإحلال والتجديد بخط 800 مم الناقل للمياه بمحطة «المنشية 1»، وذلك بدءاَ من الساعة العاشرة مساء غد الأحد 7 فبراير، حتى صباح يوم الاثنين 8 فبراير.

وبهذا يستمر انقطاع المياه من 10 إلى 12 ساعة، منذ مساء الأحد حتى صباح الاثنين، على أن تعود المياه للضغوط الطبيعية فور الانتهاء من عمليات الإحلال والتجديد، وأهابت الشركة المواطنين تدبير احتياجاتهم من المياه في تلك الفترة.

وتشهد الإسكندرية عملية تطوير لخطوط المياه، وفقًا لما أعلنه سابقاً المهندس أحمد جابر شحاتة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الإسكندرية، حيث تتم أعمال الإحلال والتجديد القائمة لتحسين مستوى الضغوط، وتقديم خدمة أفضل لأهالي المنطقة، بالإضافة إلى متابعة حالة العنبر الجديد برافع جهاز مدينة برج العرب الجديدة، وموقف تشغيل وحدة التحلية بنظام، وهى تعمل على تنقية المياه على مراحل، لفصل المياه عن الأملاح والمعادن الزائدة.

وأشار رئيس شركة المياه إلى إجراء أعمال إحلال وتجديد خط 12 بوصة ببرج العرب القديمة، لتقوية المياه، مؤكداً أن حالة المياه جيدة، ولا يوجد أي شكوى من ضعف أو انقطاع للمياه بمدينة برج العرب القديمة والجديدة وبجميع القرى السياحية بالساحل الشمالي، مما يثبت نجاح خطة أعمال الإحلال والتجديد الموضوعة، مضيفاً أنه تم رفع حالة الاستعداد القصوى لمجابهة أى مستجدات تطرأ على المحطات أو الشبكات، وتم تشكيل غرفة الطوارئ وتجهيز الخط الساخن (125) لتلقي جميع الشكاوى، علاوة على تجهيز جميع المعدات، وتنكات المياه تحسباً لأي أمر طارئ.