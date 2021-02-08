ضباط وأمناء الشرطة والمجندين يشاركون في حملة للتبرع بالدم بالأقصر 

نسقت مديرية أمن الأقصر بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية لتنظيم حملة للتبرع بالدم، شارك فيها الضباط والأفراد والمجندين.

جاء ذلك إطار الدور المجتمعي لأجهزة وزارة الداخلية وحرصها على مدّ جسور التواصل الاجتماعي من خلال تفعيل المبادرات الإنسانية في شتى المجالات، ولاسيما المساهمة في رعاية المرضى.

ومن جهته، أعرب القائمون على الحملة عن خالص شكرهم وامتنانهم لوزارة الداخلية ولجميع المتبرعين بها على هذا الدور الإنساني الذي يسهم في إنقاذ حياة العديد من المرضى والمصابين.