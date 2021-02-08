رئيس التحرير

محمود مسلم

ضباط وأمناء الشرطة والمجندين يشاركون في حملة للتبرع بالدم بالأقصر 

كتب:

الوطن
12:44 م | الإثنين 08 فبراير 2021
جانب من الحملة

جانب من الحملة

نسقت مديرية أمن الأقصر بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية لتنظيم حملة للتبرع بالدم، شارك فيها الضباط والأفراد والمجندين.

جاء ذلك إطار الدور المجتمعي لأجهزة وزارة الداخلية وحرصها على مدّ جسور التواصل الاجتماعي من خلال تفعيل المبادرات الإنسانية في شتى المجالات، ولاسيما المساهمة في رعاية المرضى.

ومن جهته، أعرب القائمون على الحملة عن خالص شكرهم وامتنانهم لوزارة الداخلية ولجميع المتبرعين بها على هذا الدور الإنساني الذي يسهم في إنقاذ حياة العديد من المرضى والمصابين.

اقرأ المزيد:

«الغنوشي المنبوذ».. رئيس تونس يتحدى الإخوان من أمام وزارة الداخلية

عاجل.. السيسي يشهد احتفالية وزارة الداخلية بعيد الشرطة

جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال أسبوع.. 422 قضية

وزارة الداخلية تستقبل وفدا من الإعلاميين الأفارقة 

وزارة الداخلية تحرر 6217 مخالفة مرورية في 24 ساعة

مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية: انتهاء العمل بالإجراءات الاحترازية

مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية فى مكافحة جرائم النصب