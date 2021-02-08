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محمود مسلم

ضبط 140 طربة حشيش بمليون جنيه في الإسكندرية

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الوطن
12:41 م | الإثنين 08 فبراير 2021
الإدارة العامة لمكافحة المخدرات

الإدارة العامة لمكافحة المخدرات

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالاشتراك مع قطاعي (الأمن الوطني – الأمن العام)، ومديرية أمن الإسكندرية نشاط (أحد العناصر الإجرامية – مقيم بمحافظة الإسكندرية) تخصص في مجال الإتجار بالمواد المخدرة وتروّيجها على عملائه متخذاً من دائرة قسم شرطة الدخيلة مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات، تمّ استهدافه وضبطه حال تواجده بطريق (إسكندرية - مطروح) بدائرة قسم شرطة الدخيلة، وبحوزته (140 طربة لمخدر الحشيش - مبلغ مالى –هاتف محمول)، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المُشار إليه.

وتقدر قيمة المضبوطات من المواد المخدرة بقرابة مليون جنيه، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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