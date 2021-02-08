طارق لطفي يشبه أسامة بن لادن في «القاهرة - كابول» (صورة)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة للفنان طارق لطفي من كواليس مسلسل «القاهرة - كابول»، والمقرر عرضه في دراما رمضان 2021.

وظهر طارق لطفي بالصورة مرتديًا ملابس أشبه بزي جماعة طالبان، وبـ«لحية» طويلة وعِمامة بيضاء فوق رأسه، للدرجة التي جعلت متابعي السوشيال ميديا يشبهونه بالإرهابي أسامة بن لادن، زعيم القاعدة.

الملسل يجمع عددًا من النجوم

مسلسل «القاهرة كابول» بطولة طارق لطفي، وفتحي عبدالوهاب، وخالد الصاوي، وحنان مطاوع، ونبيل الحلفاوي، وشيرين رضا، وتأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج حسام علي، إنتاج شركة سينرجي.

وكان من المقرر عرض مسلسل «القاهرة - كابول»، في سباق دراما رمضان 2020، لكنه خرج من السباق قبل بدء شهر رمضان بعدة أسابيع، بسبب انتشار فيروس كورونا وقتها، ما تسبب في تعطيل التصوير فترة طويلة، ومن ثم استبعاد المسلسل من العرض.

ويسرد «القاهرة - كابول» حكايات عن المؤامرات التي تحاك ضد المنطقة العربية، خصوصًا مصر بالفترة الأخيرة، ويسلط الضوء على الأعمال الإرهابية التي تقع في هذه المنطقة، ويجسد الفنان طارق لطفي، شخصية إرهابي خطير يتعاون مع عدد من المنظمات الإرهابية.

انتهاء التصوير

ويعد مسلسل «القاهرة - كابول» من أول الأعمال الدرامية الجاهزة للمنافسة في ماراثون دراما رمضان 2021 بعد انتهاء التصوير قبل نهاية شهر يناير الماضي، حسب ما كتب المخرج حسام علي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلًا: «الحمد لله.. فركش تصوير القاهرة كابول.. شكراً كل روح و عقل و إيد شاركتني في المشروع دا.. شكرًا على المجهود.. شكراً على المعافرة».