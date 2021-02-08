تحرير 181 محضرا ومصادرة 42 شيشة وتشميع كافيه بسوهاج

أعلنت محافظة سوهاج، تحرير 181 محضر إشغالات ومرافق متنوعة، وضبط عدد 87 مضبوطات متنوعة، ومصادرة 42 شيشة، وغلق وتشميع كافيه مخالف، وتحرير 10 محاضر لمقاهي مخالفة لقرارات الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وذلك خلال حملات مكثفة شنتها الوحدات المحلية المختلفة بنطاق المحافظة.

جاءت الحملات، تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، وقرارات مجلس الوزراء بشأن تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا حرصا على سلامة المواطنين.

وحررت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم، 5 محاضر إشغال طريق والتنبيه على الباعة الجائلين بالالتزام بالأماكن المخصصة لهم بسوق الخضر والفاكهة، كما تم رفع الإشغالات بمنطقة إدارة أخميم التعليمية، وشارع المدارس، وتم ضبط 8 مضبوطات متنوعة، و إخلاء الباعة الجائلين من منطقة مجمع المدارس ورفع الإشغالات وتحرير 4 محاضر نظافة وإشغالات>

وفي مركز ومدينة طهطا تم إغلاق وتشميع كافيه مخالف للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وضبط عدد 2 شيشة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

وحررت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة 93 محضر مخالفة وإشغالات في حملات مكبرة بالشوارع العامة والجانبية بالمدينة، وضبط 40 من المضبوطات المتنوعة، بالإضافة إلى تحرير 10 محاضر لأصحاب الكافيهات والمقاهي الغير ملتزمة بتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا، وضبط 25 شيشة ومناقد فحم .

ونفذت الوحدة المحلية لحي شرق سوهاج حملات مرافق وإشغالات مكثفة، أسفرت عن ضبط 45 مخالفة مرافق متنوعة بمناطق «شارع الشهيد محمد ضياء الدين، وخلف الإدارة الزراعية».

وفي حي غرب سوهاج، تم تحرير 12 محضر مخالفات بيئية لأصحاب الورش والمحلات المخالفة، وضبط ومصادرة 15 شيشة، وذلك في حملات مكبرة استهدفت مناطق «ترعة نجع حمادي، والجوازات، والمخبز الآلي، والجرجاوية الخلفي»، كما تم ضبط 39 من المضبوطات والإشغالات المتنوعة .

وشنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة حملاتها للمرور على المحلات التجارية والجزارة، أسفرت عن تحرير 12 محضر مخالفة منها «3 محاضر ذبح خارج السلخانة، و7 محاضر إشغال، ومحضرين نظافة».