كاشير ومندوبو توصيل.. «الرياضة» تنظم أياما مفتوحة لتوظيف الشباب

أعلنت وزارة الشباب والرياضة ممثلة في الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب بالتعاون مع شركة مايكروسوفت، ومؤسسة كير مصر للتنمية من خلال مبادرة «طوّر وغير»، تنظيم عدد من الأيام المفتوحة للتوظيف للشباب، وجاءت تفاصيلها على النحو التالي:

يوم توظيف مفتوح لسوبر ماركت شهير

يطلب الماركت 30 كاشير خبرة أو دون، ويفضل مؤهل عالِ، للعمل بمنطقة 6 أكتوبر بالشروط والمميزات الآتية:

مرتبات مجزية.

تأمينات اجتماعية وتأمين صحي.

إجازة شهرية.

يشترط أن يتراوح السن من 18 حتى 40 عامًا.

دبلومات أو مؤهل عالِ.

الوظائف متاحة للذكور فقط.

يشترط أن يكون المتقدم حسن السلوك والمظهر.

أن يكون هناك موقف محدد من التجنيد.

وعلى الراغبين ملء البيانات في الاستمارة من هنـــــا، والذهاب مباشرة على العنوان: 14 شارع محمد سعيد الحلواني متفرع من صلاح سالم، آخر سور المتحف الجوي بجوار مستشفى الجلاء على طريق صلاح سالم، وذلك يوم الأربعاء الموافق 10 فبراير الحالي.

يوم توظيف بسلسلة مطاعم شهيرة

الوظائف المتاحة:

1- مندوب توصيل: يكون مسؤولًا عن توصيل الطلبات للمنازل.

2- عضو فريق.

مكان العمل: التجمع – مدينة نصر - مصر الجديدة – 6 أكتوبر.

الشروط المشتركة:

- ألا يقل المؤهل عن الإعدادية (يمكن قبول الطلبة).

- الوظائف للذكور فقط.

- يشترط توافر رخصة قيادة دراجة بخارية.

- حد أقصى للسن 35 عامًا.

الحقوق والمزايا:

- مرتب عضو الفريق: 2300 جنيه.

- من 300 إلى 500 جنيه بدل مواصلات + وجبة + أرباح من 75 جنيهًا إلى 300 جنيه.

- مرتب مندوب التوصيل: في حال إن كانت الدراجة ملك مندوب التوصيل يكون الراتب 1500 جنيه + 7.5 جنيه على الأوردر، ومن 300 إلى 500 جنيه بدل مواصلات، وأي أوردر بعد الأوردر الـ14 بـ10 جنيهات.

وحال إن كانت الدراجة ملك الشركة يكون الراتب: 2300 جنيه + 6 جنيهات على الأوردر من بعد الأوردر الـ14، ومن 300 إلى 500 جنيه بدل مواصلات.

- توفير دراجة من الشركة.

- العمل 9 ساعات.

- تأمينات.

وعلى الراغبين ملء الاستمارة من هنـــــا، والذهاب مباشرة إلى العنوان: كنتاكي شارع عين شمس الرئيسي قبل شارع إبراهيم عبدالرازق أسفل مستشفى تبارك وبجوار كوداك وأمام فرع بي تك عين شمس الجديد، من الساعة 10 صباحًا إلى الساعة 3 عصرًا يوم الخميس الموافق 11 فبراير الحالي.

يوم توظيف مفتوح في كبرى الشركات

وتطلب الشركة موظفين مخازن للعمل بالعاشر من رمضان، إذ يختص موظف المخزن بتحديد أماكن البضائع باستخدام الماسح الضوئي وتعليق الملابس في أماكنها ووضع ملصقات الأسعار على الملابس، وتحضير المنتجات للتسليم إلى السائقين.

مميزات وحقوق الوظيفة:

- مرتب: 2650 جنيهًا.

- تأمينات صحية واجتماعية.

- يوجد خطوط مواصلات تبدأ من نزلة شبرا الزراعي وتشمل مسطرد – المرج – مدينة السلام – مدينة العبور – مدينة الشروق – العاشر من رمضان، كما يوجد خط لمدينة بلبيس.

متطلبات الوظيفة:

- مؤهل عالِ أو فوق متوسط أو متوسط.

- أن يكون مقبولًا في اللغة الإنجليزية.

- يشترط أن يكون هناك موقف محدد من التجنيد.

- أقصى حد للسن 30 عامًا.

وللراغبين ملء الاستمارة من هنـــــا، والذهاب مباشرة على العنوان: داخل مجمع التجمعات الصناعية – مخازن شركة الشايع بجوار مخازن شركة سوق - LG العاشر من رمضان – بجوار مصنع، يوم الثلاثاء 9 فبراير الحالي، من الساعة 10 صباحًا إلى الساعة 4 عصرًا.