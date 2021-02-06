بنك المشرق يعلن وظائف شاغرة للمؤهلات العليا: 7 شروط

أعلن بنك المشرق عبر الموقع الرسمي الخاص به عن حاجته لعدد من الموظفين للتقديم لوظائف شاغرة، للعمل في مجال القطاع المصرفي بفروع البنك الموجوده في مصر، واختصت تلك الوظائف الحاصلين على مؤهل عال وأصحاب الخبرة.

وتستعرض «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، الشروط المطلوبة للتقدم للوظائف المعلن عنها ومسؤوليات الوظائف، كالتالي:

الشروط المطلوبة للتقدم للوظائف

1- أن يكون المتقدم للوظائف حاصل على مؤهل دراسي عالٍ.

2- أن يكون الموظف لديه خبرة في التدقيق الداخلي ذات الصلة في مجالات الخزانة أو تمويل التجارة.

3- يفضل أن يكون المرشحون ذوو الخبرة في التدقيق في البيئة الآلية.

4- أن يكون المتقدم للوظائف لديه خبرة تتراوح من 5 وحتى 7 سنوات في بيئة تدقيق البنك أو من 7 وحتى 8 سنوات خبرة في شركة تدقيق.

5- إجادة اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة.

مسؤوليات الوظيفة

- إجراء عمليات تدقيق ومهام أخرى، مثل التحقيقات والمشاركة في تطوير المنتج، والإبلاغ عن فعالية الضوابط الداخلية، والامتثال للسياسات والإجراءات لحماية أصول البنك.

- تقديم توصيات لتحسين عمليات البنك.

- إجراء تقييم المخاطر لجميع الوحدات الوظيفية للبنك والشركات التابعة لغرض إعداد خطة تدقيق للبنك قائمة على المخاطر.

- إعداد برنامج تدقيق للوحدات بما يتماشى مع المعايير الداخلية القائمة على المخاطر للتركيز على أعطال الرقابة الرئيسية وإبرازها.

- تحديد نقاط الضعف في فعالية الضوابط والعمليات الرئيسية للوحدة، وتقديم التوصيات المناسبة للتحسين لتقليل المخاطر وحماية أصول البنك.

- إدارة فريق التدقيق لتنفيذ عمليات التدقيق، مع التركيز على العمليات قيد المراجعة، والتواصل بشكل فعال مع إدارة الوحدة لتحسين أوجه القصور وتحديد فرص التحسينات.

- وضع خطط عمل وتقديمها للمناقشات والقبول في اجتماعات الخروج في نهاية المراجعة، من أجل التفاهم المشترك حول القضايا والاتفاق على الخطوات المناسبة التي يجب أن تتخذها الوحدة لضمان عدم تكرارها.

- توفير التوجيه والتدريب أثناء العمل للمدققين المبتدئين لتعزيز مهاراتهم لإجراء عمليات التدقيق بشكل أكثر موضوعية.

- إجراء عمليات تدقيق للوحدات المختلفة، مثل التمويل التجاري والحسابات والتمويل والخزانة وما إلى ذلك، وتطوير علاقة عمل ودية ومهنية مع العملاء الداخليين لغرض التفاهم المتبادل والتواصل السهل والحصول على «اقتناع» بنتائج التدقيق والفرص المقترحة للتحسين.