تفاصيل 7 وظائف متاحة في مصر اليوم للعمل من المنزل

البحث عن فرص عمل من المنزل قد يشغل بال الكثير خلال تلك الفترة، وذلك بالتزامن مع انتشار فيروس كورونا والخوف من ظهور موجة ثالثة من الجائحة المستجدة، وتستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة، تفاصيل عدد من الوظائف المتاحة للعمل من المنزل.

وظائف للعمل من المنزل

وظيفة مديرة تصدير

اسم الشركة: بلووم للتجارة.

مقر العمل: الشيخ زايد - الجيزة.

العمالة المطلوبة: 2.

مستوي الخبرة: مدير / مشرف.

سنين الخبرة: 2 لـ‎4.

الجنس المطلوب: أنثى.

اللغة الإنجليزية: جيد.

السن المطلوب:25 - 40 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: عالٍ.

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

وظيفة مترجم/ معرّب برمجيات

اسم الشركة: جيموريبيا.

مقر العمل: مصر الجديدة - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 2.

مستوى الخبرة: لا يشترط.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الإنجليزية: جيد جدا.

السن المطلوب: 21 - 40 عاما.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: عالٍ.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

الوظيفة تناسب: ذوي الاحتياجات الخاصة، كالإعاقات التالية «حركية خفيفة، استخدام العكاز، استخدام كرسي متحرك، شلل الأطفال، وإعاقة سمعية - ضعف سمع».

وظيفة تللي سيلز

اسم الشركة: هاوس دور للأبواب المصفّحة.

مقر العمل: فيصل - الجيزة.

العمالة المطلوبة: 3.

مستوىي الخبرة: لا يشترط.

الجنس المطلوب: أنثى.

اللغة الإنجليزية: أساسيات.

السن المطلوب: 21- 30 عاما.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: دبلوم نظام 5 سنوات (فوق متوسط).

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

الراتب الأساسي: قابل للتفاوض.

وظيفة كول سنتر

اسم الشركة: المحروسة الدولية للاستيراد والتصدير.

مقر العمل: الجيزة.

العمالة المطلوبة: 3.

مستوى الخبرة: لا يشترط.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الإنجليزية: أساسيات.

السن المطلوب: 18 - 45 عاما.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: ثانوية فنية نظام 3 سنوات (متوسط).

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

الوظيفة تناسب: ذوي الاحتياجات الخاصة، الإعاقات التالية كاستخدام كرسي متحرك، شلل الأطفال، بتر الأطراف.

الراتب الأساسي: 3000 - 3500 جنيه.

وظيفة مسؤول/ مسؤولة خدمة عملاء

اسم الشركة: لام للاستيراد والتصدير.

مقر العمل: القاهرة الجديدة - القاهرة.

مستوى الخبرة: خبرة متوسطة.

سنين الخبرة: 1 لـ5.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الإنجليزية: جيد.

السن المطلوب: 22- 35 عاما.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: عالٍ.

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

الراتب الأساسي: 2000 - 3000 جنيه.

الحوافز الإضافية: 500 - 1000 جنيه.

وظيفة مسؤول صفحات تواصل اجتماعي

اسم الشركة: أوليفيتا.

مقر العمل: الجيزة.

العمالة المطلوبة: 2.

مستوى الخبرة: خبرة متوسطة.

سنين الخبرة: 1 لـ2.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الإنجليزية: جيد.

السن المطلوب: 22- 35 عاما.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: عالٍ.

مايكروسوفت أوفيس: أساسيات.

الوظيفة تناسب: ذوي الاحتياجات الخاصة، الإعاقات التالية إعاقة حركية خفيفة، استخدام العكاز، استخدام كرسي متحرك، بتر الأطراف، إعاقة سمعية - ضعف سمع.

الراتب الأساسي: 2500 - 3000 جنيه.

وظيفة مسؤولين تسويق ومبيعات

اسم الشركة: بلووم للتجارة.

مقر العمل: 15 مايو - الأزبكية - البساتين - التبين - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 2.

مستوى الخبرة: خبرة متوسطة.

سنين الخبرة: 1 لـ3.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الإنجليزية: أساسيات.

السن المطلوب: 21- 38 عاما.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: دبلوم نظام 5 سنوات (فوق متوسط).

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

الراتب الأساسي: قابل للتفاوض.