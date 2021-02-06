بعد تقليده.. فتاة صينية توجه رسالة للزعيم عادل إمام«فيديو»

في هذه المرة، جسدت فتاة صينية في مقطع فيديو، دور سرحان عبدالبصير وهو يقول:«دي وحشة أوي بس هشربها»، ليتدداول رواد فيسبوك على نطاف واسع، المقطع الصيني لمشهد من أبرز مشاهد مسرحية «شاهد ماشفش حاجة» التي جسد الفنان عادل إمام، فيها دور سرحان عبدالبصير، ومازال المقطع من اللقطات المضحكة التي يتذكرها المشاهدون، ويستخدمها متابعو السوشيال ميديا «كوميكس» رغم مرور ما يقرب من 45 عامًا على عرضها.

جمهور الفنان عادل إمام صاحب لقب «الزعيم» والذي أصبح أحد رموز الفن المصري، امتد لجميع بلدان العالم ولمختلف الأجيال والثقافات، بلغت إلى حد قيام فتاة من دولة الصين تنطق اللغة العربية بـ«العافية» وحديثة تعلم اللهجة المصرية، إلى تقليد عادل إمام واختيار مشهد «المحكمة وزجاجة الحاجة الساقعة» من مسرحية «شاهد ماشفش حاجة» للتقرب إلى الوطن العربي.

عادل إمام ينقل الفرح بحركاته

الفتاة الصينية تدعى آسيا، وبررت سبب اختيارها تقليد عادل إمام بقولها «تعرفت على هذا الفنان الرائع لأول مرة من أحد أصدقائي حين رأيت أنه لايتوقف عن الضحك عند مشاهد مقاطع عادل إمام، لكن لا أفهم بعض اللهجة المصرية، وشرح صديقي لي معاني الكلمات العامية وأسلوب حديثه».

واستطردت «يشرفني القيام بتقليد قطعة كلاسيكية من مسرحية لفنان قدير لربما يحفظها البعض منكم عن ظهر قلب» متابعة: شعرت أن تعبيراته وحركاته تنقلان الفرح دائمًا فقط بالتبادلات البسيطة، حتى عندما صعد إلى المسرح لأول مرة بدأ الناس يضحكون، مستعينة بمشهد من مسرحية الواد سيد الشغال.

صاحب موهبة كوميدية ثمينة

وتابعت: بدأت بالاهتمام أكثر بالكوميديا التي يقدمها لفهم وإدراك الموهبة الكوميدية الثمينة لهذا النجم الكوميدي في مصر وحتى في أنحاء العالم، شكرًا على روحه المضحكة.

وأعلنت الفتاة الصينية آسيا عن رغبتها في التقليد المستمر للفنان عادل إمام، مع مطالبتها لمتابعيها وأصدقاءها باختيار أفضل فيلم أو مسرحية لعادل إمام، موجهة التحية للفنان الكبير بقولها « أطال الله عمرك ومنحك الصحة أيها الزعيم».