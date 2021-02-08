شروط وموعد إجراء القرعة اليدوية لأراضي مقابر «برج العرب الجديدة»

تطرح وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية، عددا من قطع أراضي مقابر المسلمين، داخل المدن الجديدة، للمواطنين الراغبين في الحصول على مقبرة ضمن طرح الوزارة.

وأعلن جهاز مدينة برج العرب الجديدة، موعد إجراء القرعة اليدوية، للمواطنين المتقدمين لحجز قطع أراضي مقابر المسلمين، والتي كانت مطروحة من قبل الوزارة للحجز، خلال الفترة من 15 نوفمبر الماضي حتى 15 فبراير الجاري.

على أن يتم إجراء القرعة اليدوية يوم الإثنين 15 فبراير الجاري، بالصالة المغطاة بمركز شباب برج العرب الجديدة.

إجراءات حضور القرعة اليدوية

أوضح جهاز مدينة برج العرب الجديدة، أنه على المواطنين المتقدمين لحجز قطعة أرض مقابر، الحضور شخصيا من الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة الثانية عشر ظهرا، لتسجيل أسمائهم.

موعد إجراء القرعة اليدوية

على أن تبدأ القرعة اليدوية فى تمام الساعة الثانية عشر ظهرا.

وأكد جهاز مدينة برج العرب الجديدة، أنه لن يسمح بحضور القرعة اليدوية، لغير المتقدمين لحجز قطعة أرض مقبرة، ضمن الطرح، مع ضرورة إحضار إيصال سداد مقدم الحجز.

وشدد جهاز مدينة برج العرب على ضرورة التزام الراغبين فى حضور القرعة اليدوية، باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وتتمثل شروط الحصول على مقبرة من مقابر هيئة المجتمعات العمرانية، في أن يكون المواطن المتقدم للحجز، أن يكون شخصا طبيعيا، وليس شخصا معنويا أي «شركة أو مؤسسة»، وأن يكون مصري الجنسية.

ويعد شرطا أساسيا من شروط الحصول على مقبرة، ألا يكون العميل المتقدم لحجز مقبرة، سبق تخصيص مقبرة «مبنى – أرض»، له أو لأحد أفراد أسرته «الزوج - الزوجة - الأولاد القصر»، طبقا لما يرد بكراسة الشروط.

وأنه لا يحق للأسرة الواحدة «الزوج - الزوجة - الأولاد القصر»، التقدم لحجز أكثر من مقبرة، فلكل مواطن فرصة من التخصيص مرة واحدة فقط.

وألا يقل سن المواطن المتقدم لحجز مقبرة ضمن طرح الهيئة، عن 21 عامًا في تاريخ موعد بداية حجز مقابر الطرح.

وأن يكون العميل المتقدم لحجز مقبرة من سكان واحدة من المدن الجديدة التالية: «6 أكتوبر – حدائق أكتوبر – 6 أكتوبر الجديدة - الشيخ زايد»، بالإضافة لسكان محافظة الجيزة وضواحيها.