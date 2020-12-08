وزير الخارجية السعودي يجري مباحثات في الخرطوم

وصل اليوم الثلاثاء وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إلى الخرطوم، في زيارة رسمية تستغرق يوما واحدا، على رأس وفد اقتصادي وتجاري كبير، يطلع خلالها على تطورات الأوضاع في السودان.

وبحسب مراسل قناة العربية في الخرطوم، كان في استقباله لدى وصوله إلى العاصمة السودانية نظيره السوداني عمر قمر الدين، وقد توجها مباشرة إلى وزارة الخارجية السودانية لإجراء جلسة مباحثات، تتناول مسار العلاقات الثنائية بين البلدين واتفاق السلام الذي تم توقيعه مؤخراً بجوبا.

ومن المنتظر أن يلتقي وزير الخارجية السعودي عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة، وعبدالله حمدوك، رئيس مجلس الوزراء.

وتهدف الزيارة الأولى للمسؤول السعودي، والوفد المرافق له، إلى تفعيل الاتفاقات المبرمة بين الخرطوم والرياض بما يحقق مصالح البلدين.