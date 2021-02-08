محافظ دمياط تقود حملة لرفع الإشغالات بمحيط قصر الثقافة

قامت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم، بزيارة مفاجئة، لمنطقة عمر أفندي ومحيط قصر الثقافة بمدينة دمياط، ووجهت تعليماتها لحازم حواس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، برفع الإشغالات وجميع المخالفات الموجودة بالمنطقة فورًا.

وشددت «عوض» على منع تواجد الباعة الجائلين بهذه المنطقة، مؤكدة أن هذه الصورة لا تليق بمكانة قصر الثقافة ولا بأهمية الشارع الحيوي.

وأكدت محافظ دمياط على المتابعة الدورية لهذه الأعمال وتحقيق الانضباط بالشارع، لتيسير الحركة المرورية والمشاة، وملاحقة المخالفين.

وقامت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بزيارة تفقدية إلى منطقة الدعايم بمدينة دمياط، لمتابعة الأعمال الجارية بتنفيذ شبكة إنحدار صرف صحي بطول 3 كم تقريبا، بتكلفة قدرها 8 ملايين جنيه لتغطية المنطقة بهذه الخدمة، يأتي ذلك خلال زيارة قامت بها محافظ دمياط، يرافقها فيها المهندس محمد عسل رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، حازم حواس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط.

وأكدت المحافظ على تنفيذ أعمال الشبكة بالتوازي مع الوصلات المنزلية، لبدء تنفيذ إجراءات إدراج المنطقة بخطة الرصف.

ووجهت محافظ دمياط تعليماتها لممثلي الوحدة المحلية بعقد محاضر تنسيقية، للتأكد من تنفيذ كل أعمال المرافق، ورصف الطريق الرئيسي بالأسفلت وإدراج الشوارع الفرعية بخطة العام المالي المقبل، كما أمرت بالدفع بالمعدات اللازمة لرفع المخلفات الموجودة بأنحاء متفرقة من المنطقة، والتصدي لكل المخالفات.

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