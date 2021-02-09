بإجراءات احترازية.. الصحفيون الجدد يؤدون القسم بمقر النقابة اليوم

يؤدي اليمين اليوم الصحفيون الجدد الذين تم قيدهم بجدول تحت التمرين في لجنة القيد الأخيرة، حيث من المقرر أن يتم حلف اليمين وتسليم الكارنيهات للأعضاء الجدد بمقر نقابة الصحفيين.

وأعلنت لجنة القيد برئاسة خالد ميري، وكيل النقابة، أنه سيتم تقسيم الزملاء إلى مجموعات، كل مجموعة عشرة صحفيين خلال ربع ساعة، وذلك من العاشرة صباحا وحتى الساعة الواحدة ظهرا، مشددا على الجميع بضرورة الالتزام بالمواعيد المقررة له مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية.

وكانت لجنة القيد بنقابة الصحفيين، قد أعلنت في 14 يناير الماضي نتيجة لجنة تحت التمرين الأخيرة، التي عقدتها اللجنة برئاسة خالد ميري، وكيل النقابة، لـ145 متقدما من المؤجلين، كما قررت اللجنة فتح باب التقدم للجنة المشتغلين للزملاء المستحقين قانونا الانتقال للمشتغلين، وذلك خلال الفترة من الأحد 17 يناير إلى 23 يناير الماضي، كما قررت اللجنة، فتح باب التقديم للجنة تحت التمرين الجديدة من الأحد 31 يناير الماضي إلى 15 فبراير الجاري، وشدد بيان اللجنة، على مراعاة كل الإجراءات الاحترازية خلال تقديم الأوراق بمقر النقابة.

موعد اللجنة الجديدة

وقال خالد ميري، رئيس لجنة القيد، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنه من المقرر أن يتم تحديد موعد للجنة قيد المشتغلين، وتحت التمرين الجديدة فور غلق باب التقديم فورا.

وكانت لجنة القيد بنقابة الصحفيين، عقدت لجنة القيد للمؤجلين بلجنة تحت التمرين، يومي 1 و2 ديسمبر الماضي، حيث قررت اللجنة فتح الباب للمؤجلين من لجنة تحت التمرين، في الفترة من 27 سبتمبر إلى 11 أكتوبر 2020، لاستكمال الأوراق، والتي تشمل خطاب جهة العمل وبرنت التأمينات، تمهيدا لانعقاد اللجنة.

شروط جديدة للمقابلة

وأكد ميري في بيان سابق، أن اللجنة تدرس أن تتضمن المقابلة التي ستجريها مع المتقدمين الجدد للجنة تحت التمرين أسئلة تحريرية، بالإضافة للأسئلة الشفوية المعتادة، استكمالا لعملها بضمان الشفافية الكاملة في اختيار المتقدمين للانضمام إلى النقابة.