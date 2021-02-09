بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 9-2-2021 في مصر

شهدت أسعار بورصة الداوجن اليوم الثلاثاء 9 فبراير، استقرارا في السوق المحلية مثلما حدث على مدار الأيام الماضية، حيث لم يتغير سعر الدواجن، سواء البيضاء والبلدي والبط والديوك الرومي.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية استمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة، بورصة الدواجن وأسعار مشتقاتها المختلفة وفقا لما قاله الدكتور عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، في السطور التالية.

بورصة الداوجن في الغرفة التجارية

وقال رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ سعر الكيلو جرام من الدواجن البيضاء يتراوح بين 21 – 22 جنيها في المزارع، ليصل للمستهلك بنحو 24 جنيها.

سعر كرتونة البيض

وصل سعر كرتونة البيض في المزرعة لنحو 34.5 جنيه، لتباع للمستهلك بـ37 جنيها.

وقال عبدالعزيز سيد، إنّ سعر الكيلو جرام من الدواجن الحمراء، يتراوح بين 24 و25 جنيها من المزرعة، لتصل للمستهلك النهائي بـ28 جنيها.

أما سعر الدواجن البلدي، فوصل سعرها من المزرعة إلى 28 جنيها، و32 جنيها عند البيع للمستهلك النهائي، كما وصل سعر الرومى إلى 46 جنيها للكيلو في السوق المحلية.

أسعار بورصة الدواجن في السوق المحلي

تراوح سعر الكيلو جرام من الدواجن البيضاء بين 28 إلى 30 جنيها.

واستقر سعر البانيه عند 70 جنيها.

ووصل سعر الدبابيس الكيلو جرام إلى 38 جنيهًا.

سعر الكيلو جرام من الوراك 36 جنيهًا.

سعر الكيلو جرام من الدواجن البلدي نحو 38 جنيهًا.

تراوح سعر الكيلو جرام من الديوك الرومي بين 48 إلى 55 جنيهًا حسب عمر ووزن الديك.

إنتاج مصل الدواجن

وكان الدكتور السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، كشف خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي مشروع «الفيروز» للاستزراع السمكي بشرق التفريعة ببورسعيد، قبل عدة أسابيع، عن توسع الوزارة في إنتاج الأمصال واللقاحات للدواجن المحلية، ما يساهم في زيادة إنتاج اللقاحات من 120 مليون جرعة إلى ملياري جرعة سنويًا، حيث بدأ التشغيل التجريبي مع نهاية العام الماضي.