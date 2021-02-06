أسعار بورصة الدواجن اليوم السبت 6-2-2021 في مصر

ارتفعت أسعار بورصة الدواجن، اليوم السبت الموافق 6 فبراير في الأسواق المحلية، بشكل طفيف، ويستعرض «الوطن» في ضوء ما يقدمه من خدمات يومية للمتابعين والقراء، أسعار بورصة الدواجن اليوم بالأسواق المصرية، وفقًا لبورصة الدواجن التي أعلنت عنها شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.

أسعار الدواجن اليوم

يقول الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إنَّ سعر الكيلو جرام من الدواجن البيضاء بالمزارع يتراوح بين 22 و24 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بين 24 و25 جنيهًا للكيلو.

وتراوح سعر الدواجن الحمراء «الساسو» بين 29 و31 جنيهًا، أما سعر كيلو الدواجن البلدي فوصل إلى 36 جنيهًا.

سعر الكتكوت الأبيض

وتراوح سعر الكتكوت الأبيض وفق الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، بين 4 و4.50 جنيه، ووصل سعر الكتكوت البلدي إلى 3 جنيهات، ويتراوح سعر كتكوت السمان بين 2.25 و6 جنيهات.

سعر كرتونة البيض

وقال رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن سعر كرتونة البيض البلدى وصلت إلى 36 جنيها.

وسجّلت أسعار البط المسكوفي 12 جنيها، والمولر «عمر يوم» سعر 13.50 جنيه، والبط البكيني 7 جنيهات، أما لحم البط الفرنساوي فيصل إلى 20 جنيها، وكيلو لحم بط المسكوفي 48 جنيهًا.

وتشهد أسعار الدواجن استقرارا، بداية من العام الجاري دون تغيير ملحوظ، حيث تشهد الأسعار يوميا نفس الأسعار الذي شهدتها الثروة الداجنة منذ بداية الشهر الماضي، خلافا لما حدث عام 2020 والذي شهد تذبذبا وتغييرًا كبيرًا في الأسعار منذ بداية العام وتزامنا مع انتشار فيروس كورونا المستجد وظهوره في مصر وتأثيره على حركة البيع والشراء بصورة كبيرة.

لقاحات وأمصال الدواجن

وكان السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، كشف خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي مشروع «الفيروز» للاستزراع السمكي بشرق التفريعة ببورسعيد، توسع الوزارة في إنتاج الأمصال واللقاحات للدواجن المحلية، وهو ما سيؤدي إلى زيادة إنتاج اللقاحات من 120 مليون جرعة إلى ملياري جرعة سنويًا وبدأ التشغيل التجريبي مع نهاية العام الماضي.