بورصة الدواجن اليوم الأحد 7-2-2021 في مصر

شهدت أسعار بورصة الدواجن استقرارًا على مدار الأسبوع الماضي، بعد أن كانت تراجعت خلال الأشهر الماضية، حيث وصلت لأدنى مستوى لها في أغسطس 2020، الأمر الذي أدى إلى تضرر عدد كبير من مربي الدواجن وصغار التجار، بسبب اقتراب سعر البيع من التكلفة الفعلية الأمر الذي يهدد بخسائر فادحة.

وفي هذا الصدد يرصد «الوطن»، الأسعار المعلنة للدواجن من شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، وسعر البيض، وتوقعات الغرفة التجارية حول مستقبل الأسعار خلال الفترة المقبلة، استمرارًا لسلسلة الخدمات التي يقدمها للقارئ على مدار الساعة.

أسعار بورصة الدواجن اليوم

وشهدت أسعار الدواجن استقرارًا على مدار الأيام الماضية، حيث بلغ السعر المعلن بالمزرعة 22 جنيهًا للكيلو، لتصل إلى المستهلك بسعر 26 جنيهًا، فيما بلغ سعر كرتونة البيض بالمزرعة 34 ونصف جنيه، لتصل إلى المستهلك بسعر 39 جنيهًا.

ووفقًا لما صرح به رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، عبد العزيز السيد، خلال حديثه لـ«الوطن»، فإن السعر العادل للمربي لا يقل عن 23 جنيهًا للكيلو.

أسعار الأعلاف تواصل ارتفاعها

وأشار رئيس شعبة الدواجن، إلى أن الأعلاف واصلت ارتفاعها خلال الأسبوع الماضي حيث وصل سعر الطن إلى 8200 جنيه، مطالبًا بضرورة تدخل الدولة ووجود بورصة عادلة للدواجن تتحكم بزمام الأمور، ووضع آلية محددة تسير وفق منهج مدروس، للسيطرة على السوق، مؤكدًا على أنه إذا استمرت الأسعار على هذه الوتيرة ستشهد السوق خروج العديد من التجار، ما يضعنا أمام أزمة حقيقية.

مطالبات بمنع تداول الدواجن الحية

وناشد رئيس الشعبة بضرورة منع تداول الدواجن الحية، وتحديد التكلفة الفعلية للمنتج، من أجل تحديد سعر عادل قبل الانخراط في مشكلة خروج جميع التجار من السوق، في ظل استمرار انخفاض الأسعار عن التكفلة، ما يتسبب في خسائر فادحة للتجار تجعلهم غير قادرين على استكمال المضاربة بالسوق، مع الوضع في الاعتبار متابعة الذبح بالمجازر، والمتابعة المستمرة لحلقات الوصل بسوق الدواجن والربط بينهم.

كما نوّه رئيس الشعبة، إلى أن أسعار الدواجن شهدت تراجعًا كبيرًا عقب الموجة الأولى من فيروس كورونا المستجد، الأمر الذي عجل بخسائر كبيرة لصغار المربين والتجار، كما شهد السوق خروج عدد كبير من التجار خلال الفترة الماضية، بعد تحقيقهم خسائر كبيرة، وعدم قدرتهم على الاستمرار في المضاربة بالسوق.