لميس: الأهلي يقدم أداءً مميزا.. ومحمد هاني في أفضل حالاته

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن فريق الأهلي يلعب بشكل جيد في الشوط الثاني، في المباراة التي تجمعه ببايرن ميونخ الألماني بطل أوروبا، في نصف نهائي كأس العالم للأندية، إذ انتهى الشوط الأول من عمر المباراة، بهدف نظيف للفريق البافاري.

وأضافت الحديدي، خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج «كلمة أخيرة»، الذي يعرض عبر شاشة «on»: «الأهلي يلعب ضد أفضل فريق في العالم على مستوى الأداء البدني والسرعة كما يمرر لاعبون الكرة بينهم بكل إتقان، ويستطيعون التفكير بشكل متميز».

بداية خائفة ومترددة

وتابعت: «الأهلي بدأ المباراة بخوف وتردد بالرغم من أن تشكيل بيتسو موسيماني كان ذو طابع هجومي، واستطاع روبرت ليفاندوفسكي أفضل لاعب في العالم أن يحرز هدف المباراة».

وأردفت، أن محمد الشناوي قائد وحارس مرمى الأهلي أداءً عظيمًا، أما محمد هاني فهو في أفضل حالاته: «نتمنى أن نتعادل أو نخسر بنتيجة ليست ثقيلة، وعمومًا فنحن نلعب بشكل جيد، وتحسن الحال في الشوط الثاني، بعدما لم يكن الأداء جيدًا في الشوط الأول».

إشادة بجمهور الأهلي

وأثنت الإعلامية لميس الحديدي على جمهور الأهلي المتواجد في ملعب المباراة قائلة: «الجمهور عظيم، زلزال في الملعب بالرغم من أنهم 8 آلاف شخص فقط، والأغاني الأهلاوية كلها حاضرة في الآذان، ونحيي رابطة النادي الأهلي .. وحشنا الجمهور في الملعب، ونتمنى عودة الجمهور لمباريات الدوري المصري، فالكرة مثل المسرح».