لميس الحديدي: لو مفيش ضبط للزيادة السكانية انسوا معدلات التنمية

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن الدولة المصرية تعمل على توفير عدد كبير من الوحدات السكانية لحل أزمة العشوائيات، مشددة على ضرورة أن تتخذ الدولة المصرية، قرارات واضحة لمواجهة ظاهرة النمو السكاني: «لازم الناس يكون عندها وعي واضح هيخلفوا ليه وهيأكلوهم ويشربوهم منين ويشتغلوا إيه.. من غير ما نضبط الزيادة السكانية، انسوا، وكل ما هنخلف، كل ما التنمية تتاكل».

وأضافت لميس خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج «كلمة أخيرة»، الذي يعرض عبر شاشة «ON»، أن النمو السكاني قضية أمن قومي، مطالبة بتقديم الدعم لطفلين: «هذا التحرك جرئ، لكن التوعية بمفردها لا تكفي، فجيب إرساء القواعد والانضباط وألا تتحمل الدولة الدعم إلا لطفلين فقط».

وحول العشوائيات والنمو السكاني فيها، قالت الإعلامية لميس الحديدي: «لازم نبقى وعي إحنا بنخلف ليه، عشان يعيشوا بالشكل ده والطريقة دي؟! إحنا كده بنموتهم وبنحكم عليهم بالدمار».

وتابعت: «غدًا سيبلغ عدد سكان مصر 101 مليون و500 ألف مواطن، وبالتالي فإنه مهما بلغت معدلات التنمية في مصر فإن هذه الزيادة السكانية ستلتهمها.. فمش هنحس بالمدرسة ولا الوحدة الصحية ولا الشارع اللي بيتعمل ولا الشقق هتكفي».

وحول نموذج الصين الذي يتحجج به البعض لتبرير ظاهرة النمو السكاني، قالت الحديدي: «الصين فرضت ضوابط صارمة وقاسية بدعم طفل واحد في كل أسرة فقط، أما مصر فهي دولة ونامية ومحدودة الموارد وبالرغم من ذلك فإنها مصرة على الإصلاح الاقتصادي، كما تقتحم ملف مخالفات البناء والتعليم والتأمين الصحي الشامل».