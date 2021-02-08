لذوي الاحتياجات الخاصة.. خطوات الحصول على بطاقة تموينية جديدة

أعلن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن جميع ذوي الاحتياجات الخاصة، مسموح لهم بإصدار بطاقات تموين جديدة، مشيرا إلى أنه سيتم فتح خدمات إصدار بطاقات التموين الجديدة، من أسبوع لـ10 أيام، وفقا للشروط المعلنة من قبل الوزارة.

وأوضحت الوزارة أن من يريد إصدار بطاقة تموينية جديدة، عليه التقدم بطلب لمدير المديرية مباشرة، وتم الاتفاق مع الجهات المعنية.

وفي السطور التالية تقدم «الوطن» خطوات التقديم للحصول على بطاقة تموين جديدة:

خطوات الحصول على بطاقة تموين

الذهاب لمكتب التموين التابع له بتحرير النموذج الخاص باستخراج بطاقة جديدة مرفق به المستندات الآتية:

- صور بطاقة الرقم القومي للشخص الذي يريد الحصول على بطاقة تموينية، سواء كان من ذوي الاحتياجات الخاصة أو كان رب أسرة أو زوجته.

- صور بطاقات أو صور شهادات ميلاد الرقم القومي للمستفيدين.

- المستند الدال على استحقاق صاحب الطلب للبطاقة التموينية.

ويقوم مكتب التموين بفحص المستندات والدخول على النظام للتأكد من عدم وجود بطاقة تموينية للمواطن، ويتم إدخال بيانات البطاقة التموينية الجديدة للمواطن على النظام بناء على البيانات المدرجة فى استمارة الخدمة المعتمدة من مكتب التموين والمديرية.

تقوم الشركة المنفذة بطباعة البطاقة الذكية وبطاقة الرقم السري خلال أسبوعين وإرسال البطاقة الذكية إلى مكتب التموين مرفقا بها تقرير مفصل به جميع بيانات البطاقة وكل المستندات، وإرسال بطاقة الرقم السري إلى مركز الخدمة.

يقوم المواطن باستلام البطاقة الجديدة من مكتب التموين بعد التأكد من جميع بياناته.

يتوجه المواطن إلى مركز الخدمة لاستلام الرقم السري الخاص بالبطاقة الجديدة.

يقوم المواطن بصرف المقررات التموينية بالبطاقة الذكية الجديدة اعتبار من الشهر التالي لاستلامها.

وكان وزير التموين أكد أنه سيتم الانتهاء من تحديث البيانات وربط قواعد بيانات البطاقات نهاية الشهر الجاري بالتعاون مع وزارة الاتصالات.