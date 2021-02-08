وكيل «صناعة البرلمان» عن زيارة الرئيس للهجانة: حلم العشرين عاما سيتحقق

قال النائب محمد السلاب وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن عدد سكان عزبة الهجانة التي تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي أعمال التطوير فيها بالأمس، يتجاوز 2 مليون مواطن، وكانت تعاني من نقص الخدمات بشكل كبير جدًا، مشيرًا إلى أن الأهالي شعروا بفرحة عارمة بسبب زيارة الرئيس، إذ رافقة رئيس مجلس الوزراء وعدد كبير من الوزراء، والمحافظ، وبالتالي شعروا بأن رئيس الجمهورية مهتم بهم، وأن حلمهم الذي طالما حلموا به على مدار 20 عاما، سيتحقق.

وأضاف السلاب، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «كلمة أخيرة»، الذي يعرض عبر شاشة «on»: «الأهالي شعروا بطمأنينة بسبب زيارة الرئيس السيسي، وأن بيوتهم سيجرى تطويرها وأنهم لن يغادروا منطقتهم، وبالتالي كان يوم الأمس تاريخيا، والدولة أصبحت تنظر لهم كمواطنين يجب الاهتمام بهم، لا مواطنين من الدرجة الثانية أو يعانون من التهميش».

وتابع: «اليوم شهد بداية رصف الشوارع الرئيسة في عزبة الهجانة، كما زار نائب المحافظ المنطقة، وعندما طلبوا من الناس إزالة الإشغالات استجاب الأهالي فورًا، تسهيلًا لعملهم، وهناك بعض الأهالي سينقلون إلى منطقة مشروع أهالينا 2.. كنا بنخاف غن الناس متقبلش، لكن لقينا مجهزين حاجتها وبتساعد عشان يبقى مكانهم أحسن لما يدخلهم الكهرباء والمياه والصرف».

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، اصطحب أعضاء الحكومة من الوزراء والدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أمس الأحد في جولة تفقدية بمنطقة عزبة الهجانة في شرق القاهرة على طريق القاهرة السويس، إذ صرح السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس اطلع على المنطقة غير المخططة ذات الكثافة السكانية العالية.