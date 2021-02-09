«مستثمري سيناء»: تنظيم رحلات بأتوبيسات وقطارات الشباب لإنعاش السياحة

قال الدكتور عاطف عبداللطيف عضو جمعية مستثمري السياحة بجنوب سيناء، إن القطاع السياحي كان يأمل في مشاركة وزارة الشباب والرياضة بمبادرة «شتي في مصر» التي تم تدشينها لتنشيط السياحة الداخلية لتزيد من نجاح المبادرة التي ساهمت إلى حد ما في حدوث انتعاشة ولو بسيطة في إشغالات الفنادق.

وأضاف لـ«الوطن»، أن وزارة الشباب والرياضة تمتلك القدرة على إنعاش الإشغالات بالمدن السياحية من خلال تنظيم رحلات لأعضاء النوادي ومراكز الشباب وهم بالآلاف عبر قطارات وأتوبيسات الشباب.

عبداللطيف: معدلات السياحة الوافدة من الخارج ستكون ضعيفة حتى نهاية العام الحالي

ودشنت وزارتا السياحة والطيران المدنى مبادرة «شتي في مصر» لتنشيط حركة السياحة الداخلية بالمدن السياحية خلال إجازات منتصف العام في الفترة من 15 يناير 2021 وحتى نهاية شهر فبراير الجاري.

وأشار عبداللطيف إلى ضرورة العمل على عودة الرحلات الجماعية عبر أتوبيسات الشباب والقطارات خلال الفترة المقبلة، نظرا لأن أزمة تراجع الحركة السياحية الوافدة إلى مصر ستستمر على الأقل حتى نهاية العام الحالى، لافتا إلى ضرورة الاستمرار في مساعدة المنشآت السياحية والفندقية على العمل وذلك من خلال تنشيط حركة السياحة الداخلية واستهداف الفئات القادرة على السفر والسياحة وبخاصة الشباب والطلاب.

العديد من وكالات السياحة الأجنبية ألغت حجوزات سائحيها

وأوضح عبداللطيف أن العديد من وكالات السياحة الأجنبية ألغت حجوزات سائحيها إلى المدن السياحية المصرية الخاصة بقضاء أعياد الإيستر «عيد الربيع لدى الشرقيين» والتي تحل مارس المقبل وذلك بسبب الموجة الثانية من فيروس كورونا وتأثيراتها السلبية على غالبية الدول الأوروبية، مشيرا إلى أن المواطنين الأوروبيين سيقضون تلك الأعياد في بلدانهم ولن يسمح لهم بالسفر للخارج بسبب جائحة كورونا.

ودعا عضو جمعية مستثمري السياحة بجنوب سيناء المواطنين المصريين إلى زيارة مدينة شرم الشيخ خلال الأيام المقبلة والاستفادة من العروض السعرية التى تطرحها الفنادق حاليا، موضحا أن السياحة الداخلية قادرة على تعويض التراجع فى معدلات الحركة السياحية الوافدة من الخارج.