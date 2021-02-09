6 معايير لتشغيل عداد المياه مسبق الدفع

بدأت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي تنفيذ خطة بجميع الشركات التابعة بتركيب العدادات مسبقة الدفع للقضاء على أخطاء القراءات وإصدار فاتورة تعبر عن الاستهلاك الفعلي للمشتركين.

ومع التوسع في تركيب العدادات الجديد قدمت فروع شركات المياه حملات لتوعية المواطنين بالاستخدام الأمثل للعدادات من حيث عملية الشحن والحفاظ عليه من الأعطال.

معايير استخدام عداد المياه مسبق الدفع

وتستعرض «الوطن» شروط ومعايير استخدام عداد المياه مسبق الدفع لتجنب قطع المياه وفقا للاشتراطات التي وضعتها الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

عدم رفع العداد

- يحذر التلاعب أو فتح أو محاولة رفع العداد وإلا سيحدث انقطاع للمياه ويعرض العميل للغرامة.

-العداد مخصص لشقة واحدة وسيتم المحاسبة على شرائح عالية ودفع غرامة مخالفة شروط التعاقد وفصل المياه عن الوحدات المخالفة وذلك في حالة توصيل أكثر من شقة على عداد واحد.

- وضع كارت العداد والعداد نفسه في مكان بعيد عن الأتربة وعوامل الحرارة والمجال المغناطيسي.

- عند شحن الكارت يجب على العميل التأكد من طباعة إيصال الشحن موضح به قيمة الشحن واستلامه قبل مغادرة مركز الشحن.

- عند فقدان كارت العداد يجب على العميل سرعة التوجه لمركز الشحن التابع له لاستخراج كارت بدل فاقد مع الأخد في الاعتبار أنه لا يتم تسليم الكارت إلا لصاحب الاشتراك شخصيا أو وكيل عنه.

الإجراءات المتبعة في حالة وجود موتور مياه

وحددت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي 3 إجراءات يجب اتباعها عند تركيب عداد المياه مسبق الدفع

- يجب تركيب العداد قبل الموتور.

- يجب ألا يبعد الموتور عن العداد مسافة تزيد عن متر واحد.

- يشترط تركيب سيكس بالف بعد العداد لعدم رجوع الماء الساخن إلى العداد وقراءة المياه مرة أخرى.