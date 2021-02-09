الجيش الوطني الليبي: أنقرة تتجاهل كل التطورات الجديدة في بلادنا

وصف المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، أمس الاثنين، استمرار تواجد تركيا في أراضي بلاده بالكبير، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وأوضح المسماري، أن أنقرة ما زالت تتجاهل كل التطورات الجديدة في ليبيا، رغم الدعوات الدولية بسحب جميع المرتزقة من الأراضي الليبية.

وكانت الأمم المتحدة، اعلنت الجمعة الماضية، فوز محمد يونس المنفي، بمنصب رئاسة «المجلس الرئاسي»، وعبدالحميد دبيبه رئيسا للحكومة الليبية المقبلة، بعد التصويت على اختيار السلطة التنفيذية، من «ملتقى الحوار السياسي الليبي»، الذي عقد في جنيف برعاية أممية.

من جانبها، قالت بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، إن الأطراف الليبية اتفقت على ميزانية موحدة للبلاد، للمرة الأولى منذ 2014، في خطوة من شأنها التأثير إيجابيا على اقتصاد البلاد وفتح الطريق أمام توحيد المؤسسات المالية.

وقالت البعثة الأممية، في بيان، إن مجلس الوزراء أصدر في 3 فبراير الماضي، ميزانية مؤقتة لمدة شهرين لعام 2021، مشيرة إلى أن الاتفاق على الميزانية تم من خلال المساعي الحميدة لبعثة الأمم المتحدة للدعم، وبدعم من مؤسسات مالية دولية وفريق اقتصادي المنبثق عن «عملية برلين».

من جانبه، دعا رئيس «مجلس النواب» الليبي، عقيلة صالح، أعضاء المجلس لحضور الجلسة التشاورية بمدينة طبرق شرق العاصمة الليبية «طرابلس»، الاثنين المقبل لوضع الترتيبات اللازمة للنظر في منح الحكومة الجديدة الثقة فور تقديم تشكيلتها للتمكن من مباشرة المهام الملقاة على عاتقها، وفقا لما ذكرته بوابة «إفريقيا» الإخبارية.

من جانبه، أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، أمس الاثنين، استعداد موسكو للعمل مع الحكومة الليبية الجديدة، وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، إن لافروف أجرى اتصالين هاتفيين مع مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، ورئيس الحكومة الليبية، عبدالحميد دبيبة، وهنأ المسؤوليين الليبيين بتسلمهما منصبيهما.

وأضاف لافروف، أن بلاده كانت من الدول الأولى التي رحبت بنتائج انتخابات السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا، وأكد وزير الخارجية الروسي، أن أمامها تنفيذ مهمات غير سهلة.