إجمالي وفيات كورونا في تركيا 26900.. ووفاة عضو في «الكونجرس» بالفيروس

أعلنت السلطات الصحة التركية، تسجيل 103 وفيات نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» في الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع إجمالي الوفيات نتيجة الإصابة بالفيروس إلى 26900، وفقا لما ذكرته شبكة«روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وقالت وزارة الصحة التركية، في تقرير يومي أنه تسجيل 8103 إصابات جديدة بكورونا، لتصل الححصيلة الإجمالية للإصابات إلى 2539559.

ارتفاع إجمالي وفيات كورونا في إسرائيل إلى 5171

وفي إسرائيل، قالت وزارة الصحة، إنه تم تسجيل 5425 إصابة جديدة بكورونا.

وأوضحت الوزارة الإسرائيلية، أنه تم تسجيل 43 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة إلى 5171.

وفي الولايات المتحدة، توفي رون رايت، العضو الجمهوري في الكونجرس الأمريكي، جراء إصابته بكورونا ليصبح أول عضو في «الكابيتول» يتوفى بالفيروس، وفقا لما ذكرته صحيفة «سبق» السعودية

وقال مكتب رايت في بيان، امس الاثنين، إن عضو الكونجرس رون رايت توفي عن «67 عامًا»، مضيفًا إن رايت وزوجته سوزان أدخلا خلال الأسبوعين الماضيين إلى «مستشفى بايلور» في دالاس بعد إصابتهما بكورونا.

من جانبه، انتقد المفتش العام في وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، في تقرير، امس الاثنين، قيادة حاملة الطائرات «يو إس إس روزفلت» USS Roosevelt، لاتخاذها قرارات أدت إلى تفاقم تفشي الفيروس بين طاقم السفينة.

وأوضح تقرير المفتش العام، التقرير أن قادة حاملة الطائرات، لم يفرضوا قوانين الحجر الصحي والتباعد الاجتماعي بالطريقة الصحيحة، مشيرا إلى أن القادة واصلوا إجراء اختبارات البول لتعاطي المخدرات وسط تفشي كورونا بين الطاقم وسمحوا لمناطق التجمعات الاجتماعية بالبقاء مفتوحة.

وكانت حاملة الطائرات الامريكية، أبلغت عن أول حالة إصابة بكورونا في 24 مارس 2020 بعد الانتهاء من خروجها من فيتنام، فيما انتشر الفيروس بين طاقمها، مسجلة 1271 إصابة، فيما توفي شخص واحد جراء الإصابة بالفيروس.

بدوره، كشف مدير «المعهد الوطني الأمريكي للحساسية»، أنتوني فاوتشي، أمس الاثنين، عن أفضل طريقة لمحاربة السلالات الجديدة لكورونا.

وقال فاوتشي، إن أفضل دفاع في مواجهة تطور الفيروس وظهور سلالات مختلفة، هو تطعيم أكبر عدد من الناس بأسرع ما يمكن.

ودعت منظمة «الصحة العالمية» لعدم التخلي عن لقاح «استرازينيكا» البريطاني المضاد لكورونا على خلفية تقارير ترجح أنه قد لا يكون فعالا ضد السلالة الجديدة الجنوب إفريقية لكورونا.

وقالت كبيرة علماء منظمة الصحة، سوميا سواميناثان، إنه لا ينبغي استنتاج بأن اللقاح غير فعال على الإطلاق، موضحة أن كانت هناك دراسة صغيرة، وهي تقول إن هناك حاجة للمزيد من المعطيات.

وأشارت سواميناثان، إلى أن اللقاح يقلص عدد الحالات الخطيرة وعدد المصابين الذين يحتاجون للنقل إلى المستشفى.

بدوره، قال المدير التنفيذي لتحالف ابتكارات التأهب الوبائي ريتشارد هاتشيت، إنه من السابق لأوانه التخلي عن «أسترازينيكا».

وكان علماء في جنوب إفريقيا قالوا في وقت سابق، إن لقاح «أسترازينيكا» البريطاني، أظهر نسبة فاعلية منخفضة ضد السلالة الجديدة من كورونا، التي تن اكتشافها في ديسمبر الماضي.

اقتصاديا، أوضح «البنك المركزي الأوروبي»، أمس الاثنين، إن تعافي أوروبا من أزمة كورونا يجب أن يركز على الاستثمار.

وقالت رئيسة «البنك المركزي الأوروبي» كريستين لاجارد، أمام «البرلمان الأوروبي»، إن الدعم المالي للدول الأعضاء مهم للتغلب على تداعيات الفيروس، وفقا لما ذكرته شبكة «يورونيوز» الإخبارية الأوروبية.