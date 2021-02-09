أبو هندية يفوز بمقعد نقيب محامي دمياط.. وشرف الدين لـ«الشباب»

أسفرت نتيجة انتخابات نقابة المحامين الفرعية في محافظة دمياط عن فوز ياسر عبدالفتاح أبو هندية بمقعد النقيب لدورة جديدة وعضوية كل من محمد صلاح شرف الدين عن مقعد الشباب وعمار نصر القبرصلي عن مقعد بندر دمياط والسيد عثمان شبارة عن مقعد مركز دمياط وهاني المشد عن مقعد كفر سعد.

فيما فاز كل من علاء بشتو والمتولي سراج الدين بمقعد مركز فارسكور وعادل الغنام عن مقعد رأس البر بينما فاز أنور السادات لدورة جديدة بمقعد مركز الزرقا.

وتنافس على مقعد نقيب محامين دمياط كل من ياسر عبدالفتاح أبو هندية - السيد هاشم - يوسف قنديل وناصر العمري.

فيما تنافس على مقعد الشباب محمد صلاح شرف الدين - عمرو الحطاب- عبد الحميد الحواوشي - محمد قراميط - أحمد البراوي وشادي سلامة.

وتنافس على مقعد بندر دمياط عمار القبرصلي - هانى عبد الناصر - محمد اللبان - أشرف الرفاعي - أحمد الكبابجي - سامي عبدالعزيز ولطفي النيجيري.

وتنافس على مقعد مركز دمياط السيد عثمان محمد شبارة -عصام الدين السيد مصطفي الهندي -ضياء الدين السيد عبدالقادر أبو سمرة- جمال شحاتة - علي أحمد علي محمد الشهير بـ«علي البيه» ولوسي علي صالحين الشهيرة بـ«لوسي علي».

وتنافس على مقعد كفر سعد «هاني المشد- إبراهيم الشناوي - رشاد مكرم وهبة - أحمد الجوجري - مصطفى الغريب - وسام سلامة - محمود حمدي - فتحية عبد العظيم وهاشم بصرة».

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