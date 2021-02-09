«فراج زعفان» نقيبا للمحامين في كفر الشيخ

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المحامين بكفر الشيخ، برئاسة المستشار أحمد دويدار نائب رئيس هيئة قضايا الدولة ورئيس اللجنة، نتائج فرز صناديق الإقتراع، اليوم الثلاثاء، والتي كشفت نسبة مشاركة 62.5%، بمجموع 4715 صوتا من جملة من يحق لهم التصويت وعددهم 6672 عضوا.

وأعلنت اللجنة فوز، فراج فتوح زعفان، بمنصب نقيب المحامين بكفر الشيخ، بعدد أصوات 1496 صوتا، وفوز المرشح أحمد مبروك أحمد سبوخ بمقعد الشباب، بعدد أصوات 1096 صوتا.

كما أعلنت اللجنة، نتيجة الموافقة على الميزانية من عدمه، حيث تبين، رفض 2497 عضوا للميزانية، فيما أبدي 1603 عضو موافقتهم عليها.

وبينت نتائج الفرز لعضوية مجلس نقابة المحامين بالنسبة للمقاعد ال9 بجميع المحاكم فوز كل من «عيد عزمي الخطيب عن مقعد البرلس بعدد أصوات 1850 صوتا، وعن مقعد الحامول، فاز على محمد عبدالقادر بعدد أصوات 2253، عن مقعد بندر كفرالشيخ، بعدد أصوات 1635 صوتا».

وعن مقعد مركز بيلا، فاز خالد محمد المتولي غالي، بعدد أصوات 2119 صوت، وعن مقعد محكمة دسوق، فاز سعيد محمد العبسي، بعدد أصوات 1858 صوت، وعن مقعد محكمة سيدي سالم، فاز، شوقي السيد الحمراوي، بعدد أصوات 1425 صوتا.

وعن مقعد محكمة مركز فوه، فاز، أحمد السيد يوسف جاب الله، بعدد أصوات 1251 صوت. كم أعلنت اللجنة فوز، إبراهيم فتحي الحصاوي عن مقعد محكمة قلين، بعدد أصوات 1937 صوت، وعن مقعد محكمة مركز كفر الشيخ، فاز حمدان العمدة عبد الونيس صقر، بعدد أصوات بلغ 1603 صوت