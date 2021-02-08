كفر الشيخ تعلن تشغيل خط ساخن لخدمة العملاء وقطع المياه في الحامول 

أكد المهندس محمد مفتاح، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، أنه تم تشغيل مراكز خدمه العملاء عن طريق الاتصال بالخط الساخن، هذا بالإضافة إلى طبيعة عملها الدائم أمام العملاء، حيث يمكن للمواطن الاتصال على رقم 125 من التليفون الأرضي، وذلك للرد على كل الاستفسارات والشكاوى التجارية.

أضاف مفتاح، أنه يمكن الاتصال لتلقى الطلبات التجاريه من العملاء وهي« طلب فسخ تعاقد، طلب تعاقد، طلب إصدار كشف حساب»، وذلك من خلال الخط الساخن 125، حيث يقوم الخط الساخن بتقديم الطلبات نيابه عن العميل ببرنامج خدمه العملاء crm.

وأكد رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بكفر الشيخ، أنه يمكن تلقى خدمه العملاء هذه الطلبات من خلال البرنامج وتحديد موعد لحضور العميل للتوقيع او تقديم المستندات او سداد الرسوم، كما أنه تم تخصيص مسؤل خدمه عملاء بكل مركز لإنهاء الطلبات المبلغه من الخط الساخن.

أوضح مفتاح، أنه جاء هذا طبقا لتوجهات الدوله والقياده السياسيه والشركه القابضه لتقديم الخدمات للمواطن عن بعد من خلال الهاتف والإنترنت، وذلك تسهيلا على المواطنين فى ظل جائحة كورونا و ضمانا لعدم تكدس العملاء وتطبيق التباعد الاجتماعى داخل مراكز خدمه العملاء.

قطع مياه الشرب عن الحامول الأربعاء المقبل

وفي سياق متصل، أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي، عن انقطاع مياه الشرب عن مركز ومدينة الحامول يوم الأربعاء المقبل الموافق 10 فبراير من الساعة 10 صباحا وحتي الساعة 6 مساء من نفس اليوم.

وقالت الشركة، إن سبب قطع مياه الشرب ياتي لعمل تطهير وتعقيم الخزانات الأرضية بمحطة مياه الحامول الرئيسية وهذا هو سبب الانقطاع فور انتهاء التطهير للخزانات سيتم عودة الخدمة فورا للاهالي.