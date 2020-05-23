بعد العيد: "البرلمان" يناقش خصم 1% من رواتب الموظفين لمواجهة الوباء

يناقش مجلس النواب فى جلساته العامة المقبلة، مشروع قانون مقدماً من الحكومة بخصم 1% شهرياً من صافى دخل العاملين بجميع قطاعات الدولة، المستحق من جهة عملهم أو بسبب العمل تحت أى مسمى، ونسبة 0.5% من صافى الدخل المُستحق من المعاش لأصحاب المعاشات، للمساهمة فى مواجهة بعض التداعيات الاقتصادية لوباء كورونا، اعتباراً من أول يوليو 2020 لمدة 12 شهراً.

وأكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أنه فور إحالة المشروع الجديد للجنة ستجرى مناقشته بالاشتراك مع مكتب لجنة «القوى العاملة». وأضاف، لـ«الوطن»، أن «البرلمان مضطر إلى الموافقة على هذا القانون فى ظل التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا، حيث سيوفر أكثر من 3 مليارات جنيه للموازنة العامة». وأشار «عمر»، إلى «أن اللجنة ستبحث عقب إجازة العيد إجراء بعض التعديلات على مشروع الموازنة العامة الجديد للدولة 2020/2021، بهدف تخفيض النفقات، فى ظل الظروف الاقتصادية الراهنة لا سيما مع تراجع إيرادات عدد من القطاعات المهمة أبرزها هيئة قناة السويس بنحو 3 مليارات و380 مليون جنيه، حيث بلغت 34 ملياراً و204 ملايين جنيه، مقابل 37 ملياراً و583 مليون جنيه العام الجارى».

وأوضح وكيل اللجنة أن «من ضمن المقترحات التى تعمل اللجنة عليها حالياً هو إلغاء أو تخفيض الموازنة المخصصة لهيئة قصور الثقافة، لا سيما فى ظل توقف الأنشطة الثقافية بسبب جائحة فيروس كورونا، وكذلك تخفيض المخصصات الخاصة بإنشاء مراكز شباب بالمحافظات وذلك فى إطار إجراءات تقشفية لحين العبور من هذه الأزمة».