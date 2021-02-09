ضبط موظفة بنك تستولي على أموال المواطنين لاستثمارها: «قبضت وهربت منهم»

نجحت أجهزة وزارة الداخلية، في كشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من 5 مواطنين، بقيام سيدة بالحصول على مبالغ مالية منهم بزعم استثمارها لهم في مجال تجارة العقارات والمستلزمات الطبية، عقب إيهامهم بمنحهم أرباحا مالية كبيرة، وقامت بالاستيلاء على تلك الأموال لنفسها بالمخالفة للقانون.

وكشفت التحقيقات عن أن المتهمة موظفة بأحد البنوك ومقيمة بمحافظة الجيزة، وبالفعل تحصلت منهم على الأموال إلا أنها لم تلتزم بدفع الأرباح لهم وامتنعت عن رد أصل المبالغ المالية، فضلاً عن قيامها بترك محل إقامتها هرباً من ملاحقة ضحاياها.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها حال تواجدها بدائرة قسم شرطة العجوزة بمحافظة الجيزة، وبمواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.