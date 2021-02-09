أهالي «السبايعة» بكفر الشيخ يستقبلون بطل «مستر أولمبيا»

استقبل العشرات من أهالي قرية «السبايعة»، التابعة لمركز البرلس بمحافظة كفر الشيخ، ممدوح السبيعي الشهير بـ«بيج رامي»، لدي صوله لقريته بعد قرابة 40 يوماً من تتويجه بالبطولة الأشهر والأغلى والأكبر للمحترفين في لعبة كمال الأجسام، حيث عاد «رامي»، لمسقط رأسه، اليوم، للمرة الأولي منذ إعلان فوزه بالبطولة.

وأقام أشقاء «رامي»، سرادقا لاستقبال لبطل مستر أولمبيا بالقرب من منزله بين الطريق الدولي الساحلي المطل علي بحيرة البرلس وحيا «بيج رامي»، الأهالي معرباً عن خالص شكره وتقديره لهم ولأسرته علي دعمهم المعنوي ودعائهم له خلال هذه الفترة التي سبقت التتويج باللقب، والتقط الصور التذكارية معهم واستقبلوه بالأحضان.

وقال «رامي»، إن، وجوده بين أهله وناسه الذين يعتبرهم من أطيب وأنقي الناس، شرف عظيم، لافتا إلى أنه تواصل بأسرته عقب فوزه وكان أول اتصال مع والدته التي كانت تدعوا له باستمرار، مضيفاً أنه سيسعي للاستمرار علي القمة من خلال التدريبات الشاقة والدعم الذي كان أخره قيام شركة مصرية بتوقيع عقد رعاية معه.