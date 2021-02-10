تسليم أراضي «بيت الوطن» بمدينة 6 أكتوبر خلال أيام

تطرح وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، عددا من قطع الأراضي بمساحات وأسعار مختلفة داخل المدن الجديدة، للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل.

وأعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، سيبدأ يوم الاثنين 15 فبراير 2021، في تسليم قطع الأراضي السكنية بمشروع «بيت الوطن» بمناطق (C وD وE وF وG وH)، بامتداد التوسعات الشمالية بمدينة 6 أكتوبر.

أما عن مواعيد التسليم، سيتم تسليم قطع الأراضي بالمنطقة «C»، كالتيال:

القطع من 1: 15، يوم الإثنين 15 فبراير 2021.

القطع من 16: 30، يوم 22 فبراير 2021.

القطع من 31 : 45، يوم 1 مارس 2021

والقطع من 46 : 60، يوم 8 مارس 2021

والقطع من 61 : 75، يوم 15 مارس 2021.

والقطع من 76 : 90، يوم 22 مارس 2021

والقطع من 91 : 105، يوم 29 مارس 2021

والقطع من 106: 120، يوم 5 أبريل 2021

والقطع من 121 : 135، يوم 12 أبريل 2021

والقطع من 136: 150، يوم 19 أبريل 2021

والقطع من 151 : 161، يوم 26 مارس 2021.

أما تسليم قطع الأراضي بالمنطقة D، فيتم كالتالي:

القطع من 1: 15، يوم 10 مايو 2021.

والقطع من 16 : 30، يوم 17 مايو 2021

والقطع من 31 : 45، يوم 24 مايو 2021

والقطع من 46 : 60، يوم 31 مايو 2021

والقطع من 61 : 75، يوم 7 يوينو 2021

والقطع من 76 : 94، يوم 14 يونيو 2021

أما القطع بالمنطقة E، فتسليمها كالتالي:

من 1 : 15، يوم 21 يونيو 2021

والقطع من 16 : 30، يوم 28 يونيو 2021

والقطع من 31 : 45، يوم 5 يوليو 2021

والقطع من 46 : 60، يوم 12 يوليو 2021

والقطع من 61 : 75، يوم 26 يوليو 2021

والقطع من 76 : 94، يوم 2 يوليو 2021.

و قطع الأراضي بالمنطقة F، كالتالي:

من 1 : 15، يوم 9 أغسطس 2021.

والقطع من 15 : 30، يوم 16 أغسطس 2021

والقطع من 31: 45، يوم 23 أغسطس 2021

والقطع من 46 : 60، يوم 30 أغسطس 2021

والقطع من 61 : 75، يوم 6 سبتمبر 2021

والقطع من 76 : 90، يوم 13 سبتمبر 2021

والقطع من 91 : 105، يوم 20 سبتمبر 2021

والقطع من 106 : 120، يوم 27 سبتمبر 2021

والقطع من 121 : 135، يوم 4 أكتوبر 2021

والقطع من 136 : 150، يوم 11 أكتوبر 2021

والقطع من 151 : 158، يوم 18 أكتوبر 2021

و قطع أراضي بيت الوطن بالمنطقة G، كالتالي:

من 1 : 15، يوم 25 أكتوبر 2021.

والقطع من 16 : 30، يوم 1 نوفمبر 2021

والقطع من 31 : 45، يوم 8 نوفمبر 2021

والقطع من 46 : 60، يوم 15 نوفمبر 2021

والقطع من 61 : 75، يوم 22 نوفمبر 2021

والقطع من 76 : 90، يوم 29 نوفمبر 2021

والقطع من 91 : 98، يوم 6 ديسمبر 2021

أما القطع بالمنطقة H، فالتسليم كالتالي:

من 1 : 15، يوم 13 ديسمبر 2021.

والقطع من 16 : 30، يوم 20 ديسمبر 2021

والقطع من 31 : 45، يوم 27 ديسمبر 2021

والقطع من 46 : 60، يوم 3 يناير 2022

والقطع من 61 : 75، يوم 10 يناير 2022

والقطع من 76 : 90، يوم 17 يناير 2022

والقطع من 91 : 108، يوم 24 يناير 2022

أما عن إجراءات الاستلام، تتضمن: حضور المالك وبطاقته سارية، صورة من إيصالات الدفع، صورة جواز السفر، صورة محل الإقامة، توكيل حديث في حالة عدم وجود المالك، وذلك وفقا لتصريحات المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر.

أما عن المتخلفين، فتم تخصيص أيام 31 يناير 2022 و7 و14 فبراير، وذلك بحسب رئيس الجهاز.