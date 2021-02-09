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حظك اليوم الثلاثاء 9-2-2021 برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي

كتب:

الوطن
12:01 ص | الثلاثاء 09 فبراير 2021
برج الأسد

برج الأسد

مولود برج الأسد  لديه ثقة بالنفس وأحلام وطموحات عالية يريد تحقيقها كما يحب الضحك والفكاهة، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيدين المهني والعاطفي، استمرارا للخدمات المختلفة التي يقدمها الوطن لقرائها.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

القمر اليوم في منزل العمل يمنحك إصرارا على مثالية الأداء.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

فينوس وعطارد بمواجهة برجك، ومن المهم أن تتمهل في إظهار غضبك وانفعالاتك.

مشاهير برج الأسد

من مشاهير برج الأسد الفنان أحمد عز.

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