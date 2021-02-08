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محمود مسلم

حظك اليوم الإثنين 8-2-2021 برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي

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الوطن
12:04 ص | الإثنين 08 فبراير 2021
برج الاسد

برج الاسد

مولود برج الأسد يسعى دائما إلى أن يكون في المقدمة، مما يجعله قائدا في عمله وفي حياته الشخصية والاجتماعية، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

اليوم قد يكون مشحونا بالواجبات، ومع ذلك توازن جيدا بين اهتمامك بصحتك وقيامك بواجباتك.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

فينوس وعطارد بمواجهة برجك ومن المهم أن تتحكم في انفعالاتك ولا تبالغ في غضبك وحساسيتك.

 

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان الراحل عزت أبو عوف، ويوافق تاريخ ميلاده 21 أغسطس.

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