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حظك اليوم الأحد 7-2-2021 برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي

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الوطن
12:02 ص | الأحد 07 فبراير 2021
حظك اليوم برج الأسد

حظك اليوم برج الأسد

يتميز مولود برج الأسد بقدرته على تولي المناصب القيادية، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

اليوم قد تتضح الأمور من حولك وتجد حلا لقضية شائكة.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

القمر ما زال في منزل الحب مما يجعلك لبقا خاصة مع من يشتاقون لتواجدك معهم.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة دينا فؤاد، ويوافق تاريخ ميلادها 25 يوليو.

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