لأول مرة.. تطوير 181 قرية بسوهاج باستثمارات 15 مليار جنيه

انتهت محافظة سوهاج من تحديد احتياجات المواطنين في المبادرة الرئاسية لتطوير 181 قرية تتبع 7 مراكز على مستوى المحافظة، ضمن المشروع القومي لتطوير 1500 قرية في مختلف محافظات الجمهورية.

وبلغت قيمة المبالغ التي سيتم استثمارها في المشروعات التي سيجري تنفيفيذها في هذه القرى، حوالي 14 مليار و992 مليون و63 ألف جنيه، في حجم انفاق غير مسبوق لتطوير قرى المحافظة، وسط استنفار كامل بين أجهزة المحافظة لتنفيذ المبادرة الرئاسية.

وعقد محافظ سوهاج، اللواء طارق الفقي، سلسلة اجتماعات، ضمت كلاً من نائبه، أحمد سامي القاضي، واللواء عصام الدين الليثي، السكرتير العام للمحافظة، واللواء ضياء أبو العزم، السكرتير المساعد، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز المستهدفة، وهي البلينا وطما ودار السلام والمنشاة والمراغة وجرجا وساقلتة، بالإضافة إلى وكلاء وزارات الإسكان والزراعة والشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي، ومدير عام هيئة الأبنية التعليمية، وممثلي شركات مياه الشرب والصرف الصحي والغاز والاتصالات والكهرباء والطرق والحماية المدنية.

وأكد المحافظ خلال الاجتماع على أهمية المبادرة الرئاسية، معتبراً أن «ما يحدث في المحافظة استثناء، ويتطلب إجراءات استثنائية»، قائلاً: «نحن أمام مسئولية تاريخية، وطفرة كبيرة لتغيير الوضع إلى أعلى مستوى داخل المحافظة، وأن هذا المشروع القومي يعد أولوية قصوى خلال المرحلة الراهنة»، لافتاً إلى ضرورة التواصل المباشر مع الأهالي والمواطنين من سكان القرى المستهدفة، مشدداً على ضرورة العمل على تحقيق الاستفادة القصوى من تلك المبادرة لصالح المواطن السوهاجي.

ووجه «الفقي» بتذليل كافة المعوقات أمام تنفيذ المبادرة، على أن تقوم الجهات المالكة للمشروعات بعمل التصاريح والتراخيص اللازمة للبدء في التنفيذ، وعمل التنسيقات لدخول المرافق من مياه شرب وصرف صحي، وكهرباء وغاز، بالإضافة إلى تجهيز وإعداد الرسومات الهندسية للمنشآت، وكذلك مقترح المقايسات التفصيلية للمشروعات، كل في تخصصه حسب الرسومات والنماذج المطلوب تنفيذها.

1.1 مليار جنيه لمشروعات طما

وتضمنت خطة التطوير في مدينة طما، شمال المحافظة، تنفيذ مشروعات الصرف الصحي داخل 11 قرية، بإجمالي مبلغ 745 مليون جنيه، وقطاع مياه الشرب مبلغ 138 مليون 430 ألف جنيه، في 5 قري، وفي قطاع الصحة، يجري تطوير مستشفى طما المركزي بتكلفة 221 مليون و351 ألف جنيه، وفي قطاع التعليم، تم تخصيص 61 مليون جنيه لبناء وتطوير المدارس، وفي قطاع الشبا ب والرياضة، تم اعتماد مبلغ 7 ملايين و577 ألف جنيه لتطوير مراكز الشباب.

2 مليار جنيه لمشروعات ساقلته

وتضمنت خطة التطوير في مدينة ساقلته حجم استثمارات تخطى 2 مليار جنيه، حيث تم اعتماد مبلغ مليار و453 مليون و690 ألف جنيه في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، ومبلغ مليون و200 ألف جنيه لتطوير 2 وحدة صحية، واعتماد 26 مليون و100 ألف جنيه في قطاع التعليم، وفي قطاع الري 260 مليون جنيه، وفي قطاع الطرق 250 مليون جنيه، وفي حماية النيل 19 مليون و520 ألف جنيه، وفي قطاع الكهرباء 17 مليون و280 ألف جنيه، وفي قطاع الشباب والرياضة 9 مليون و600 ألف جنيه.

مليار جنيه لقرى دارالسلام

وتضمنت خطة تطوير القرى في دارالسلام، حجم استثمارات يقارب مليار جنيه، وتضمن تخصيص 79 مليون جنيه لمشروعات قطاع الصرف الصحي، و62 مليون في قطاع المياه، و4 ملايين و500 ألف جنيه في قطاع الصحة، و83 مليون جنيه في قطاع التعليم، و68 مليون و405 آلاف جنيه في قطاع الري، و158 مليون جنيه في قطاع الطرق، و9 ملايين و800 ألف جنيه في قطاع حماية النيل، و395 مليون و350 ألف جنيه في قطاع الكهرباء، و5 ملايين و345 ألف جنيه في قطاع الشباب والرياضة، و68 مليون جنيه في قطاع الإسكان، و9 ملايين جنيه للطب البيطري، والتضامن الاجتماعي وهيئة البريد 2 مليون و200 ألف جنيه.

2 مليار جنيه للمشروعات في جرجا

وتضمنت خطة الانفاق في قرى جرجا، مبلغ تجاوز 2 مليار جنيه، وتم تخصيص مبلغ مليار و762 مليون جنيه لقطاع الصرف الصحي، و29 مليون و150 ألف جنيه لمشروعات مياه الشرب، ومليون و700 ألف جنيه لقطاع الصحة، و176 مليون جنيه لقطاع التعليم، و54 مليون و500 ألف جنيه لقطاع الري، و10 ملايين جنيه لحماية النيل، و4 ملايين و500 ألف قطاع الشاب والرياضة.

3.2 مليار جنيه لمدينة المنشاه

واحتلت مدينة المنشاه الحجم الأكبر في الإنفاق، بمبلغ تخطى 3.2 مليار جنيه، وتضمنت المشروعات استثمار 2 مليار و539 مليون و800 ألف جنيه في قطاع الصرف الصحي، و41 مليون جنيه في قطاع مياه الشرب، و210 ملايين جنيه في قطاع الصحة، و154 مليون جنيه في قطاع التعليم، و149 مليون و500 ألف جنيه في قطاع الري وحماية النيل، و150 مليون جنيه في قطاع الطرق، و27 مليون و763 ألف جنيه في قطاع الكهرباء، و17 مليون و500 ألف في قطاع الشباب والرياضة.

2.5 مليار جنيه لمشروعات المراغة

وبلغ حجم استثمارات المشروعات المقرر تنفيذها في مدينة المراغة حوالي 2.5 مليار جنيه، وتم تخصيص مبلغ 960 مليون و200 ألف جنيه لمشروعات الصرف الصحي، و74 مليون و720 ألف جنيه لقطاع مياه الشرب، و60 مليون جنيه لقطاع الصحة، و122 مليون جنيه لقطاع التعليم، و509 ملايين و850 ألف جنيه لقطاع الري، و600 مليون جنيه لقطاع الكباري، و7 ملايين و200 ألف لقطاع حماية النيل، و110 ملايين و180 ألف جنيه لقطاع الكهرباء، و3 ملايين و980 ألف جنيه لقطاع الشباب والرياضة.

3 مليار جنيه لمدينة البلينا

وأخيراً، جاء حجم الاستثمارات في مدينة البلينا بما يقرب من 3 مليارات جنيه، حيث تم تخصيص 2 مليار و185 مليون و90 ألف جنيه لقطاع الصرف الصحي، و100 مليون و190 ألف جنيه لمياه الشرب، و70 مليون جنيه لقطاع الصحة، و103 ملايين و500 ألف جنيه لقطاع التعليم، و285 مليون جنيه لقطاع الري، و250 مليون و660 ألف جنيه لقطاع التعليم، ومليون و300 ألف جنيه للشباب والرياضة.