طفل يدهس طفل بسيارة والده في الدقهلية.. والأب: «ابني غفلني»

لقي طفل عمره 7 سنوات في الدقهلية مصرعه، بعد أن دهسته سيارة ملاكي قادها طفل آخر عمره، 8 سنوات، وذلك أثناء لهوه أمام منزله بقرية العيادية بمركز شربين.

وتلقي اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفي كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى شربين المركزي لمركز شرطة شربين، بوصول الطفل أحمد الشربيني محمود محمود معوض، 7 سنوات، ومقيم قرية العيادية - دائرة مركز شربين جثة هامدة ادعاء حادث طريق.

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وانتقل ضباط المباحث إلى المستشفى، وبسؤال والده "الشربيني محمود معوض " 47 سنة، عامل، ومقيم بذات القرية، في محضر الشرطة، قرر بأنه حال لهو نجله أمام المنزل اصطدمت به السيارة رقم « د ص ر 6538 » ملاکی قيادة الطفل محمد ر. ا.، 8 سنوات، ومقيم طرف أسرته بذات القرية مما أدى إلى حدوث إصابة نجله التي أودت بحياته.

واتهم والد الطفل «ر. ا. م. » 46 سنة، صاحب مخبز ومقيم بذات القرية بالإهمال وترك نجله يقود السيارة مما تسبب في وفاة نجله.

وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط السيارة والطفل قائدها ومالكها، وبمواجهة مالك السيارة، في محضر الشرطة، أيد ذات المضمون، قائلا «ابني غفلني واخد مفاتيح العربية بدون علمي».

تحرر عن ذلك المحضر رقم 2282 لسنة 2021 جنح مركز شرطة شربين، وجار إستكمال الفحص والعرض على النيابة العامة.