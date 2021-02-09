«المترو» يهدي ركابا «محفظة تذاكر» بـ50 جنيها بمحطات الخط الثاني

واصلت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق تقديم مفاجآتها لجمهور الركاب، حيث قامت الشركة اليوم بتقديم عدد من الهدايا الرمزية عبارة عن محفظة كروت بقيمة 50 جنيها، لعدد من الركاب بشكل عشوائي، عند شرائهم التذاكر، من خلال شبابيك صرف التذاكر، وذلك بعدد من محطات الخط الثاني (روض الفرج - كلية الزراعة- شبرا الخيمة).

وجاءت عملية اختيار عدد من الفائزين أثناء شرائهم لتذكرة الركوب، تحت إشراف قيادات المترو، المنتشرين في المحطات لمتابعة جداول التشغيل ومتابعة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا باستمرار بمحطات الخطوط الثلاثة، حيث تم اختيارعدد من الجمهور اليوم للفوز بمحفظة تذاكر، بقيمة خمسين جنيها، كهدية مجانية من الشركة، حيث يمكن استخدامها بديلا عن التذكرة الورقية، وبمدة صلاحية تصل إلى خمس سنوات، ويمكن شحنها من خلال مكاتب صرف التذاكر.

وأثنى جميع الفائزين على هذه المبادرة الفريدة التي تقدم داخل محطات مترو الأنفاق، معبرين عن سعادتهم بالاتجاه الذي اتخذته الشركة بمفاجأة الركاب بتقديم هدايا لهم عند استقلالهم مترو الأنفاق.

وتتمنى الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو وجميع قياداتها والعاملين بها رحلة سعيدة يتوافر بها كافة سبل الراحة والأمان لجميع مستخدمي هذا المرفق الحيوي والهام، الذي يخدم الملايين من المصريين يوميا.