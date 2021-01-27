لحظة وصول ماكينة حفر مترو الأنفاق لمحطة الكيت كات (فيديو)

نشر هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بثا مباشرا يوثق لحظة وصول ماكينة حفر الأنفاق لمحطة الكيت كات، ضمن المرحلة الثالثة لمترو الأنفاق.

كل يوم هتلاقوا إنجاز جديد

وقال يونس، إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وعدد من الوزراء يشهدوا اليوم وصول ماكينة حفر الأنفاق العميق لمحطة الكيت كات، وذلك ضمن المرحلة الثالثة لمترو الأنفاق، مؤكدا «كل يوم هتلاقوا إنجاز جديد، كل يوم هتلاقوا مشروع جديد، ومصر بتتقدم بينا كلنا».

خطوط نقل محترمة يعني تنمية وراحة للمواطنين

وأضاف، أن «رئيس الوزراء، وعدد من الوزراء، السفير الفرنسي، سفير الاتحاد الأوروبي، ومحافظ الجيزة، يشهدوا هذا الإنجاز»، متابعا «خطوط نقل محترمة يعني تنمية وراحة للمواطنين، يعني توصل شغلك أسرع وأسهل، الرجالة من الصبح بدري موجودين في المواقع، وتحيا مصر».

يذكر، أن الجزء الأول من المرحلة الثالثة بالخط الثالث للمترو يشمل 4 محطات من العتبة حتى الكيت كات هي (العتبة ـ ناصر ـ صفاء حجازي ـ الكيت كات)، ومخطط إنهاء تنفيذه منتصف العام المقبل، والجزء الثاني ممتدا من محطة الكيت كات حتى المحطة التبادلية عند محور روض الفرج بطول 6.6 كم، ومخطط إنهاء تنفيذه منتصف 2022، والجزء الثالث ينطلق من الكيت كات حتى جامعة القاهرة ومخطط إنهاء تنفيذه في أبريل 2023، حيث تربط هذه المرحلة مع الخط الأول للمترو في محطة ماسبيرو، ومع الخط الثاني في محطة جامعة القاهرة، ومع الخط الرابع في محطة روض الفرج.