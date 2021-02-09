10 جوائز بـ« المركز الكاثوليكي للسينما» يونيو المقبل

أرجأت اللجنة العليا لمهرجان المركز الكاثوليكى المصرى للسينما، فعاليات المهرجان فى دورته الـ69، لتكون خلال الفترة من الجمعة 11 يونيو حتى 18 يونيو من العام الجارى.

وكانت اللجنة العليا لمهرجان المركز الكاثوليكى المصرى للسينما، برئاسة الأب بطرس دانيال، وعضوية ميشيل ماهر ومجدى سامى، عقدت عدّة اجتماعات لبحث ترتيبات إقامة المهرجان فى ظل الظروف الاستثنائية التى يمرّ بها العالم نتيجة تداعيات جائحة فيروس كورونا، واختيار الفنانين وصناع السينما الذين سيتم تكريمهم خلال فعاليات حفل الافتتاح.

وقررت اللجنة العليا تأجيل فعاليات المهرجان، مع اتخاذ كل التدابير والإجراءات الاحترازية المقررة بواسطة وزارة الصحة ومجلس الوزراء، فضلاً عن الإعلان لاحقاً عن الأفلام الخمسة المشاركة بالمسابقة الرسمية للمهرجان من أصل 23 فيلماً سينمائياً عرضت عام 2020.

كما قررت اللجنة العليا للمهرجان منح جائزة الريادة السينمائية لكل من الفنانين حسن يوسف، حسين فهمى، سهير المرشدى وهالة فاخر، ومنح جائزة التميز الإعلامى للإعلامية القديرة سوزان حسن، وجائزة فريد المزاوى للمخرج القدير محمد عبدالعزيز، وجائزة الأب يوسف مظلوم للفنان القدير توفيق عبدالحميد، وجائزة المركز الخاصة للفنان القدير عبدالعزيز مخيون، وجائزة الإبداع الفنى للموسيقار عمر خيرت، والفنان محمد منير.