خطوات نقل بطاقتك التموينية من محافظة لأخرى

كثير من الأمور التي تخص البطاقات التموينية، يتساءل عنها الكثيرون، منها كيفية نقل البطاقة من محافظة لأخرى، وهو ما توفره وزارة التموين بإضافة خدمات إلكترونية جديدة على موقع دعم مصر.

خدمة نقل بطاقة التموين من محافظة لأخرى، كانت متاحة فقط من خلال مكتب التموين أو مراكز الخدمة، ومنذ فترة قصيرة وتيسيرا على المواطنين، أتاحت الوزارة نقل خدمات البطاقة التموينية من محافظة لأخرى من خلال موقع دعم مصر.

وفي السطور التالية تستعرض «الوطن»، خطوات نقل بطاقة التموين من محافظة لأخرى من موقع دعم مصر.

خطوات نقل بطاقة التموين من محافظة لأخرى

أولًا: عليك الدخول على موقع دعم مصر من هنـــــــــا.

ثم انقر على خيار خدمات تموينية للمواطن.

وبعدها قم بالضغط على خيار خدمة نقل من محافظة لمحافظة أخرى.

بعدها سوف تظهر لك رسالة تحذيرية تعتبر بمثابة إقرار من المواطن بصحة البيانات الخاصة به، وفي حال عدم صحتها يعتبر المواطن مسئولا ويتحمل المسئولية القانونية بداية من إلغاء البطاقة.

اضغط على موافقة، ستظهر لك صفحة جديدة تطلب منك إدخال رقم البطاقة والمحافظة التي يتم فيها صرف السلع التموينية والخبز، والضغط على كلمة دخول.

سيظهر لك اسم أحد المستفيدين من الصرف على البطاقة ويتم طلب الرقم القومي الخاص به وإدخال رقم التليفون المسجل على رقم بطاقة التموين.

بعدها ستظهر بيانات البطاقة، منها جميع الأفراد المستفيدين من التموين وأسمائهم.

سيطلب منك تحديد المحافظة التي تود النقل إليها واختيار إدارة التموين ومكتب التموين والبدال التمويني الأقرب إليك في محافظة الصرف الجديدة.

ستستقبل رقم كودي على رقم الهاتف المسجل، عليك إدخاله لتأكيد عملية التحويل.

حال عدم كتابة كود التحقق قبل انتهاء المدة المتاحة، يمكن للمواطن الضغط على إرسال كود التحقق مرة أخرى.

وفي النهاية اضغط على خيار «تفعيل».