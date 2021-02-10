20 خطوة في منظومة النظافة الجديدة.. اعرفها
كتب:
وائل فايز
05:04 ص | الأربعاء 10 فبراير 2021
تطور هائل في منظومة النظافة بجميع المحافظات
رصدت وزارة التنمية المحلية كل ما تم فى منظومة النظافة الجديدة حتى الآن من أجل بيئة نظيفة وحياة أفضل وتنظيف وتجميل الشوارع والميادين والتخلص من تراكمات القمامة وهى كالتالى:
12 مليار جنيه تكلفة منظومة المخلفات الجديدة.. وتعاون بين التنمية المحلية والإنتاج الحربي
-تعاون وزارت البيئة والتنمية المحلية والإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع في تنفيذ البينة التحتية للمنظومة
- تكلفة منظومة المخلفات الجديدة على مدار 4 سنوات حوالي 12 مليار جنيه.
-المنظومة تشمل غلق المقالب العشوائية وإنشاء محطات وسيطة ثابتة وتوفير محطات وسيطة متحركة وإنشاء وتطوير مصانع للمعالجة والتدوير وإنشاء مدافن صحية آمنة.
-تخصيص مبلغ 1.7 مليار جنيه كاعتمادات مالية مطلوبة لتنفيذ أعمال البنية التحتية للعام المالي 2019 - 2020.
-رفع تراكمات القمامة والمخلفات من 38 موقعا في 4 محافظات وهى البحيرة والشرقية وأسوان والغربية بإجمالى 447 ألف طن.
- الانتهاء من 5 محطات وسيطة ثابتة في القاهرة وبني سويف والبحيرة.
-الانتهاء من توريد 7 محطات وسيطة متحركة في محافظات القاهرة ودمياط والإسماعيلية.
- الانتهاء من تنفيذ 26 خلية دفن صحى وتم بالفعل البدء فى تنفيذ 17 خلية فى 13 محافظة.
-الاتفاق على تطوير مصنعى المحلة ودفرة بالغربية ورفع جميع التراكمات الموجودة بالمصنعين.
- رفع 1.8 مليون طن مخلفات تراكمية خلال العام المالي 2020-2021، بالإضافة إلى رفع 27 مليون طن مُخلفات التولد اليومي.
- تكلفة تدبير المعدات المُتحركة والمُتنوعة التى تم دعم المُحافظات بها 4,8 مليار جنيه.
-مصانع التدوير قبل خطة التطوير بلغ حوالي 51 مصنعا، منها 32 مصنعا لا تعمل.
-مخطط إنشاء 63 خطا لتدوير المخلفات خلال الفترة 2019 – 2023.
-حالياً جار تنفيذ 15 خط تدوير ضمن خطة تطوير منظومة المخلفات بالمرحلة الأولى والثانية.
-التخلص من المخلفات بالمقالب العشوائية ولا يوجد سوى مدفن صحي آمن واحد بمنطقة الحمام بالإسكندرية.
-القضاء على عمليات التخلص العشوائي من خلال إنشاء 26 مدفنا صحيا في 16 محافظة.
- إنشاء 5 مدافن صحية بخطة العام المالي 2020-2021 وسيتم إنشاء عدد 60 مدفن صحي خلال العام المالي 2021-2022.
-الانتهاء من 7 محطات وسيطة متحركة وتسليمهم لمحافظات القاهرة ، الإسماعيلية، دمياط.
-الانتهاء من 5 محطات وسيطة ثابتة وتسليمهم لمحافظات القاهرة، بني سويف، البحيرة.
- جار الانتهاء من 10 محطات وسيطة أخرى بمحافظات البحيرة، الفيوم، مطروح، الدقهلية، الشرقية ومن المُخطط الانتهاء فى أبريل المقبل.