المنشآت الفندقية: لم يصب أي سائح دخل إلى مصر بكورونا منذ يوليو

قال هشام الشاعر، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية، إنّ الغرفة لم تتلق منذ استئناف استقبال الزوار بالفنادق في يوليو الماضي وحتى اللحظة، أي إخطارات بإصابة أي من السائحين الأجانب أو المصريين أو العاملين بها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ما يدل على التزام المنشآت بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية وقواعد التباعد الاجتماعي لمنع انتشار الفيروس.

وأضاف الشاعر، أنّ المنتجعات والمدن السياحية المصرية «آمنة صحيا»، وتتمتع بسمعة جيدة عالميا، وستكون في مقدمة الوجهات السياحية التي ستجذب السياح عقب نهاية جائحة كورونا، خاصة بعد أن منح المجلس الدولي للسياحة والسفر، المدن السياحية في البحر الأحمر وجنوب سيناء خاتم «السفر الآمن».

وأوضح أنّ الحركة السياحية الوافدة لمصر من الخارج ستبدأ في الارتفاع تدريجيا بداية من مايو المقبل، على أن يسجل الربع الأخير من العام الحالي أعلى نسبة إشغالات فندقية خلال 2021.

ولفت إلى أنّ الدول الأوروبية ستبدأ استعادة عافيتها من فيروس كورونا خلال شهور قليلة، بعد أن بدأت تطعيم مواطنيها بالأمصال المضادة للفيروس، ما يعني قدرة مواطنيها على السفر للسياحة بالخارج، وبالطبع مصر ستكون إحدى الدول الرئيسية التي يقصدها السياح الأوروبيين خلال الشهور المقبلة.

وقال الشاعر إنّ المنشآت الفندقية المصرية مستعدة لاستقبال السياح من دول العالم كافة، وأكثر من 60% من الفنادق المصرية حصلت حتى الآن على شهادة «السلامة الصحية» اللازمة لاستقبال السياح.

وفي سياق متصل، أكد هشام الشاعر، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية، أنّ مجلس إدارة الغرفة سيناقش خلال الأيام القليلة المقبلة الاستقالة التي تقدم بها ماجد فوزي رئيس غرفة المنشآت الفندقية، أمس، لأسباب شخصية، موضحا أنّه سيتم عقد جلسة ودية معه من قبل أعضاء المجلس لإثنائه عن قرار الاستقالة، قبل مناقشتها بشكل رسمي في اجتماع مجلس إدارة الغرفة المقبل الذي يقام خلال الفترة المتبقية من الشهر الحالي.

وتابع: «نأمل في أن يستجيب رئيس الغرفة ويسحب الاستقالة، خاصة أنّ العمل داخل مجلس إدارة الغرفة يتم بشكل متناغم، والجميع يعمل بروح الفريق الواحد، ما جعل المجلس يحقق العديد من الأعمال الجيدة خلال الفترة الماضية».