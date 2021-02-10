بعد تقليدها «مدرسة المشاغبين».. آسيا الصينية: اتطلع للتمثيل في مصر

قالت الممثلة الصينية آسيا، إنها كانت تشاهد باستمرار مقطع من مسرحية «شاهد مشافش حاجة» الذي كان يشاهدها أحد أصدقاءها ولا ينقطع عن الضحك، ولكنها لم تكن تفهم اللهجة المصرية، وبعد تعلمها أصبحت تقلد المقطع الخاص بالمسرحية على حسابها على موقع الفيديوهات القصيرة «تيك توك» مبينا أنها تحب اللغة العربية وتحب تقليد عادل إمام، مؤكدا أنها كانت تقلد شخصية الزعيم وشخصية حاجب المحكمة «برعي» وكان هذا مجهود كبير عليها.

درست اللغة العربية في الجامعة 4 سنوات

وأضافت «آسيا» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «من مصر» المذاع على فضائية cbc، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل والإعلامية ريهام إبراهيم، أنها درست اللغة العربية في الجامعة لمدة 4 سنوات وواصلت دراسة اللغة كذلك في الماجستير بالصين، خاصة أنه تم فتح تخصص اللغة العربية بشكل موسع في الجامعة الصينية.

قدمت أحد أدوار عادل إمام لأنه يسعد الجمهور

وتابعت: «بدأت بأعمال عادل إمام لأنه كرس حياته لتقديم أدوار تسعد الجمهور ويقدم لنا السعادة دائما، وأنا أريد تقليد قطعة كلاسيكية من مسرحية (مدرسة المشاغبين) في المستقبل على حسابي على مواقع الفيديوهات (تيك توك) ولم أستطع أدائه على الهواء الآن لأني أحتاج إلى تدريب طويل من أجل تقليد نظارات وحركات عادل إمام».

قلدت فنان سوري قبل تقليدي عادل إمام

وواصلت: «قمت بتقليد فنان سوري يسمى ياسر عضمة من قبل أثناء أدائه مسلسل (مرايا) وأنا أحب الكوميديا لذا أختار الأدوار الكوميدية، وأنا أريد تقليد عادل إمام مرات كثيرة».

اتطلع إلى التمثيل في مصر

واستطردت: «أنا أتطلع إلى التمثيل في مصر، وإذا عرض عليا الزعيم عادل إمام مشاركته في مسلسل سأبكي من فرحتي».