شركة صناعة وسائل النقل MCV تطرح محليا أول أوتوبيساتها «غاز وكهرباء»

نظمت شركة صناعة وسائل النقل (MCV)، أمس الثلاثاء، مؤتمراً صحفياً بمقر إدارة الشركة بالعبور للإعلان عن تقديم أحدث أوتوبيسات بقطاع العاملة منها بالكهرباء والغاز الطبيعي، وذلك من منطلق أهمية مواكبة التطور العالمى بمجال صناعة الأوتوبيسات المتطورة والتى تعمل ببدائل الوقود التقليدى (الديزل أو البنزين) من خلال التحول التدريجى للأوتوبيسات العاملة بالغاز الطبيعى (CNG) أو العاملة بالكهرباء بشكل كامل (EV).

أطلقت الشركة أحدث طرازات أوتوبيساتها الموجهة للسوق المحلية (وللتصدير لاحقا) مع كل من أوتوبيس نقل الركاب العامل بالغاز الطبيعى (MCV C127 CNG) وكذلك أتوبيس نقل الركاب المتطور والعامل بالكهرباء بشكل كامل طراز MCV C120 EV، واللذان تم البدء بتجربتهما منذ فترة لمسافات طويلة لإثبات قدرتهما ومدى كفاءتهما، وخاصة مع الاستخدامات الشاقة لهيئة النقل العام.

ومن جانبه قال كريم غبور، رئيس مجلس إدارة شركة (MCV): «إن من أهم نتائج المعرض توقيع اتفاقية الإنتاج المشتركة بين MCV ومصنع إنتاج وإصلاح المدرعات (مصنع 200 الحربي) التابع لوزارة الإنتاج الحربي، والتى تهدف إلى التعاون المشترك في مجال نقل وتوطين تكنولوجيا تصنيع الأوتوبيسات الكهربائية في مصر ومن منطلق الحرص على تحقيق العديد من العوائد الاقتصادية والبيئية؛ فهو تعاون استراتيجى هدفه زيادة نسبة مكون التصنيع المحلى لتصل الى نسبة تفوق 70%».

وأضاف: «إن تقديم طرازى الشركة الجديدين العاملين بالغاز الطبيعى والكهرباء وبتصميم (مصرى كامل) من فريق مهندسى الشركة وبنسبة تصنيع محلى تتخطى 60% حاليا فى بعض المنتجات بمصانع الشركة، إنما هو أمر نفخر به ليس فقط على المستوى المحلي، بل والدولي أيضاً، وهو ما يؤكد على استكمالنا لمسيرة نجاحاتنا المتواصلة فى تصدير أوتوبيساتنا على مستوى أربع قارات وبأحدث أساليب الإنتاج العالمية، والمتوافقة مع اللوائح والقوانين الخاصة بالدول التى نقوم بالتصدير لها».

وفي ذات السياق قال رفيق نبيل، رئيس قطاع مبيعات الأوتوبيس للسوق المحلية والتصدير: «نحن نخطط خلال المرحلة المقبلة البدء فى تصنيع كل الأوتوبيسين للقطر المصرى لتوفير متطلبات السوق من هذه المنتجات، مع العمل خلال المستقبل القريب لتوجيه هذين الأوتوبيسين لأسواق التصدير أيضاً مع إضافة المواصفات القياسية الخاصة للدول المصدر لها».

وأضاف أن خدمة ما بعد البيع تهدف إلى تغطية كل احتياجات العملاء من قطع الغيار الأصلية بجميع فروع الشركة التى تغطى كل أنحاء الجمهورية وأفاد أيضا بوجود خدمة متنقلة تتم فى المناطق البعيدة عن مراكز الخدمة لضمان استقرار عمل سيارات النقل الثقيل بالمواقع.

ويأتي أوتوبيس الشركة الجديد من طراز (MCV C127 CNG) العامل بالغاز الطبيعى، مجهزاً بمحرك فئة (Euro 5) سداسى الأسطوانات وهو ما يشير إلى مدى مرونة أداء هذا المحرك وطول عمر تشغيله، ويتوافر بناقل حركة أوتوماتيكى ويبلغ طول (MCV C127 CNG) الإجمالى 12 مترا مع توافر 3 أبواب، علاوة على تجهيز مكان خاص بذوى الاحتياجات الخاصة أما الأوتوبيس الكهربائى بالكامل طراز (MCV C120 EV).

ويأتى بطول يبلغ 12 مترا فهو قادر على سير لمسافة تبلغ أكثر من 300 كم قبل إعادة الشحن وبسرعة تصل إلى 70 كم/ س.، كما تتوافر للأوتوبيس مجموعة من التجهيزات المتطورة لراحة الركاب.