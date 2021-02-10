شاب يطرد والديه من شقتهما الوحيدة في طنطا.. «قاعدين على السلم»

قررت أسرة بمنطقة القرشي في طنطا، مكونة من موظف على المعاش وزوجته ربة منزل ونجلهما المريض، افتراش السلم والمبيت عليه، بعد أن طردهم الابن الأوسط من الشقة، تنفيذاً لقرار المحكمة بعد أن رفعت زوجته قضية تكمين.

التقت «الوطن» مع الأسرة، وقال مسعد عزام ويبلغ من العمر 60 عاما، إنه يمتلك شقتين في منطقة القرشي، ثان طنطا، ونجله «سعد» تزوج منذ عدة سنوات وكان يسكن في الدور الرابع وبعد فترة حدثت خلافات بين زوجة ابنه وبين والدته تطورت من مشادات كلامية الى التعدي بالضرب على حماتها، فطلب من نجله مغادرة الشقة، وبالفعل استجاب نجله بعد حصوله على 15 ألف جنيه.

وأوضح أنه قرر بيع الشقة المتواجدة في الطابق الأول، بسبب أزمة مالية وأنه زوج ابنتيه، ولم يتبق له سوى الشقة في الطابق الرابع، وبعد فترة فوجئ برفع قضية تمكين للشقة من قبل زوجة ابنه، بالاتفاق مع زوجها بدعوى أن الشقة محل الزوجية وحصلت على حكم تمكين وفوجئ بحضور قوة أمنية من تنفيذ الأحكام بقسم ثان طنطا لتنفيذ حكم التمكين من الشقة في شهر أكتوبر الماضي، وتطور الأمر إلى انهيار والدته واعترضت على تنفيذ الحكم وقامت بالذهاب الى قسم ثان طنطا وحرر محضر وتم عرضها على النيابة ولم ينفذ حكم التمكين، وخلال تلك الفترة طلب منه نقل عقد ملكية الشقة باسمه مقابل موافقته على الإقامة فيها ولكنه رفض، لأنها شقة الأسرة كلها وليس ابن واحد فقط.

وقالت والدة الشاب، إنها فوجئت اليوم بحضور قوة أمنية من قسم ثان طنطا وقامت بتنفيذ حكم تمكين زوجة نجلها، وبحضور ابنها وقاموا بالدخول إلى الشقة وتم التمكين من الشقة وقام ابنها بتغيير مفاتيح الشقة، رغم أن فيها كل معيشتهم والأدوية الخاصة بها، وليس لهم شقة أخرى للإقامة فيها، وقررت الأسرة الإقامة على سلم العقار أمام الشقة.