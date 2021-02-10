سلوى عثمان: التمثيل طالما خرج من قلب الممثل يصل للناس بسهولة

أكدت الفنانة سلوى عثمان أن التمثيل طالما خرج من قلب الممثل يصل للناس بسهولة، متذكرة مشهدا لها في مسلسل «البرنس» الذي تم عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني الماضي، مؤكدة أنها تبذل مجهودا كبيرا لحفظ الكلام داخل منزلها وقبل الذهاب للتصويت، وأنها تفعل ذلك حتى تركز في أداء الدور ولا تضطر للتركيز في تذكر السيناريو والحوار، مضيفة «أنا قبل المشهد مبكلمش حد وإحنا بنقعد نهزر ونضحك في الاستديو ولو قعدت هزرت وضحكت هلاقي كل اللي جوايا يروح».

وأوضحت سلوى عثمان خلال لقائها مع برنامج «من مصر» الذي يقدمه عمرو خليل وريهام خليل عبر فضائية «cbc»، أن مشهد الاعتداء على الفنانة رحاب الجمل وضربها بـ«القلم» كان مشهدًا حقيقيًا، مؤكدة أنها لم تستطع الخروج من المشهد بسهولة وتستغرق وقتا للخروج من دورها، مشيدة بأداء الفنانة رحاب الجمل في مسلسل «البرنس»، مشيرة إلى أن المشاهدين يميلون للدراما الاجتماعية أكثر من أي نوع دراما.

وأكدت سلوى عثمان أن مصر غنية في كل المجالات وليس المجال الفني فقط، مشيدة بأفكار المصريين الإبداعية وتفوق المصريين في الفن وغنى المصريين فنيًا، معتبرة أن المخرج محمد سامي هو صانع النجوم.

وتذكرت سلوى عثمان بعض أدوارها القديمة، خاصة دورها أمام الفنان الراحل عبدالله غيث في مسلسل «المال والبنون»، معتبرة أن هذا الدور من أهم الأدوار في حياتها، ومشاركتها مع الفنان عادل إمام في فيلم «رسالة إلى الوالي»، وكذلك دورها مع الفنانة يسرا في مسلسل «خيانة عهد»، معتبرة أن هناك تشابها بين دورها في «البرنس» ودورها في «خيانة عهد»، مؤكدًا أن هذه الأدوار لا تمثل المجتمع ولكنها حالات موجودة بالفعل.

وكشفت سلوى عثمان عن الأدوار التي تشارك فيها حاليًا وهي مسلسل «نسل الأغراب» مع المخرج محمد سامي والفنان أمير كرارة وأحمد السقا ومي عمر والتي تقدم فيها دور والدتها وكذلك مسلسل «الاختيار 2» مع المخرج بيتر ميمي مع الفنان كريم عبدالعزيز وأحمد مكي وتقدم فيه دور كضيفة شرف وتقدم فيه والدة أسماء أبواليزيد والتي يحبها الفنان أحمد مكي في المسلسل ويحاول الارتباط بها.