«الناظر» يحذر من تخفيف الملابس بسبب ارتفاع درجة الحرارة: مش ناقصة

ناشد رئيس المركز القومي للبحوث سابقًا واستشاري الأمراض الجلدية، المواطنين بضرورة توخي الحذر من تقلبات الطقس، وارتفاع درجات الحرارة وانخفاضها، مشددًا على ضرورة عدم تخفيف الملابس، أو ارتداء ملابس صيفية بسبب ارتفاع درجات الحرارة هذا الأسبوع، وفقًا لما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بياناتها، وتوقعاتها بشأن حالة الطقس.

وكتب رئيس المركز القومي للبحوث سابقًا، واستشاري الأمراض الجلدية، عبر حسابه الشخصي على موقع «فيس بوك»، قائلًا «أرجو من حضراتكم توخي الحذر، وعدم التعجل في تخفيف الملابس أو ارتداء ملابس صيفية بسبب ارتفاع درجات الحرارة المستمرة الخمسة أيام المقبلة بإذن الله، ومعلش نستحمل الملابس الشتوية، حيث أن مؤشرات الأقمار الصناعية تشير إلى أنه متوقع من منتصف الأسبوع القادم أن يحدث انخفاض كبير في درجات الحرارة العظمي، ويصبح الجو باردًا، وهنا تحدث المشاكل ونزلات البرد والجيوب الأنفية ومشاكل الجهاز التنفسي وغيرها.. احذروا هذه التغيرات.. الحكاية مش ناقصة بصراحة».

ارتفاع درجات الحرارة هذا الأسبوع

وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، قد كشفت عن الظواهر الجوية المتوقعة بدءً من أمس الثلاثاء إلى يوم الجمعة المقبل 12 فبراير الجاري، حيث يشهد الطقس ارتفاعًا في درجات الحرارة بحوالي 4 إلى 5 درجات، ليكون الطقس دافئًا نهارًا، وبارد ليلًا.

تكون شبورة مائية صباحًا

وعن حالة الطقس يوم الأربعاء 10 فبراير، أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المتوقع تكون الشبورة المائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

انخفاضا في درجات الحرارة السبت

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عبر حسابها الرسمي على «فيسبوك»، أنه اعتبارًا من يوم السبت 13 فبراير 2021 سيشهد الطقس انخفاضًا في درجات الحرارة بحوالي 4 إلى 5 درجات، ليسود طقس مائل للدفء نهارًا، شديد البرودة ليلًا.